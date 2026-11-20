أكد ​مصدر مقرب من البيت الأبيض ‌أنه جرت ​إقالة شون كيرنكروس مدير الأمن الإلكتروني الوطني بالبيت الأبيض من منصبه، وذلك بعد أعطال تقنية شهدتها قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام ⁠الماضية.

وكان كيرنكروس يتولى الإشراف على سياسة واستراتيجية الأمن الإلكتروني في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية. ووفقا للمصدر، ستتولى كيرستن ديفيز كبيرة مسؤولي ‌قطاع المعلومات في وزارة الدفاع المنصب بشكل مؤقت.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لقد ‌أيد الرئيس بشكل كامل قرار إقالة شون ‌كيرنكروس من منصبه". ورفض كيرنكروس التعليق على ‌رحيله.

وشهدت الولايات المتحدة ‌خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأعطال التقنية، شملت توقفا لحركة ​الطيران على ‌مستوى البلاد، ​وعطلا في خدمات البريد الإلكتروني ⁠التابعة لشركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى اضطراب مؤقت في شبكة وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وتعرضت إدارة ترامب ​لانتقادات ⁠بشأن ⁠طريقة تعاملها مع هذه الأعطال. وفي هذا السياق، قال مسؤول استخباراتي أمريكي كبير يوم الأربعاء إن ⁠الاضطرابات التي طالت الأنظمة الحيوية خلال الأسبوع الماضي نجمت عن أعطال تقنية منفصلة مرتبطة بأعمال صيانة وتغييرات فنية، وليست هجوما منسقا أو مدعوما من دولة أخرى.

وكان كيرنكروس يشغل ‌منصبا تنفيذيا في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل توليه مهام ​مدير الأمن الإلكتروني. وسيتطلب تعيين خليفة له الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ستنتقل السيطرة عليه للحزب الديمقراطي بدءا من يناير ​ المقبل.