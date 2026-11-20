أكد ‌فيتالي كليتشكو ​رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في مبنى من ⁠ثلاثة طوابق في حي أوبولونسكي شمال كييف بعد أن أصيب ‌بشظايا صاروخية.

وقال عبر تطبيق تليغرام إن فرق الطوارئ هرعت ‌لمكان الحادث. وسمع شاهد ‌من رويترز ‌سلسلة من الانفجارات في ​المدينة ‌في ​الساعات الأولى من ⁠اليوم الجمعة.

يأتي هذا الهجوم في أعقاب ​تحذيرات ⁠وجهها ⁠الحلفاء الأوروبيون أمس الخميس من أي ⁠محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية من دون مشاورات معهم، بعد أن وصف الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير ​بوتين "بالصديق" خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.