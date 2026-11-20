أكد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة أن حريقا اندلع في مبنى من ثلاثة طوابق في حي أوبولونسكي شمال كييف بعد أن أصيب بشظايا صاروخية.
وقال عبر تطبيق تليغرام إن فرق الطوارئ هرعت لمكان الحادث. وسمع شاهد من رويترز سلسلة من الانفجارات في المدينة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
يأتي هذا الهجوم في أعقاب تحذيرات وجهها الحلفاء الأوروبيون أمس الخميس من أي محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية من دون مشاورات معهم، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين "بالصديق" خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.