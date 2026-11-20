أكد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​أمس الخميس بعد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوصل إلى اتفاق للحد ⁠من الأسلحة النووية سيكون صعبا، لكنه سيواصل العمل على ذلك.

وقال ترامب لرويترز عبر ‌الهاتف في أثناء عودته إلى واشنطن من قمته الثلاثية في الصين "أحب ‌الفكرة، لكن من ناحية ‌التفاوض البحت.. هذا أمر صعب للغاية ‌بالنسبة لي ‌كرئيس".

وشكل بدء محادثات ثلاثية الأطراف حول ​الأسلحة النووية ‌أحد ​أهم أولويات ترامب خلال الجولة، ⁠وهو موضوع تتردد الصين في التطرق إليه في ظل سعيها ​الحثيث ⁠لتعزيز ⁠قدراتها النووية للحاق بالهيمنة الروسية والأمريكية.

وقال ترامب "الرئيس شي يوافقني الرأي" ⁠بشأن مفهوم الحد من انتشار الأسلحة النووية "لكن في الوقت نفسه، من الصعب جدا على أي شخص أن يقول 'لدينا 4000 سلاح ‌نووي، وسنتخلى عن نصفها' إنه أمر صعب".

وأضاف أنه ​سيستمر في طرح الموضوع "لأنه يجب القيام بذلك، لكن من الصعب القيام بذلك نفسيا".