

لم تكن قمة شنجن التي جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل محطة سياسية استثنائية اختبرت حدود التفاهم بين القوى الثلاث الأكثر تأثيراً في النظام الدولي، وبينما حمل البيان الختامي إشارات إلى التعاون والإصلاح الدولي، بقيت الملفات الأكثر تعقيداً، من أوكرانيا وإيران إلى التنافس الأمريكي الصيني، رهينة تباين المصالح وحسابات النفوذ دون البت فيها، ما يؤكد وجود تفاهم لإدارة الأزمات لا لإنهائها.

كان الملف النووي في صدارة الرسائل السياسية للقمة، خصوصاً مع تأكيد القادة الثلاثة ضرورة منع اندلاع حرب نووية، والدعوة إلى الحوار بشأن خفض المخاطر ومنع الانتشار. لكن أهمية هذا الموقف تكمن في أنه لا يعني بالضرورة اتفاقاً على نزع السلاح أو تقليص الترسانات، بقدر ما يعكس إدراكاً مشتركاً لخطورة الانزلاق إلى مواجهة استراتيجية.

وتكشف التطورات أن اجتماع القوى الكبرى لا يعني بالضرورة امتلاكها مفاتيح الحل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصراعات تتداخل فيها حسابات الأمن والسيادة ومناطق النفوذ.

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعاً ثلاثياً غير مسبوق في مدينة شنتشن جنوبي الصين، تناول الحرب في أوكرانيا والحد من الأسلحة النووية، وسط خلافات استراتيجية وسياسية عميقة بين القوى الثلاث، ألقت بظلالها على فرص تحقيق تفاهمات ملموسة.

وحمل البيان الختامي للقمة الثلاثية اتفاقاً مبدئياً على زيادة إمدادات النفط، وضرورة تجنب الحرب النووية؛ حيث أكدت الولايات المتحدة والصين وروسيا، في بيان مشترك صدر عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم في مدينة شنتشن الصينية، الالتزام بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

وأعلن البيان اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على خطط لزيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وإمداداتها، بعد مباحثات تناولت أمن الطاقة.

وفي الملف النووي، شدد القادة الثلاثة على أن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تُخاض أبداً»، مؤكدين مواصلة الحوار بشأن منع الانتشار النووي. وتطرق البيان أيضاً إلى الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول، مشيراً إلى اتفاق القادة على ضرورة ألا تسيء المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة استخدام صلاحياتها القضائية.

وصدر البيان عقب قمة غير مسبوقة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، ورغم أهمية حضور بوتين وترامب وشي على طاولة واحدة، لم تقدم القمة اختراقاً ملموساً في الحرب الأوكرانية، ولم تعلن عن تسوية بشأن الملف الإيراني. فموسكو تريد تثبيت موقعها التفاوضي، وواشنطن تسعى إلى إدارة الأزمات وفق حساباتها الاستراتيجية، في حين تحاول بكين تعزيز دورها كقوة قادرة على التأثير في مسارات التسوية.

لم يقتصر البيان على الأمن النووي، بل تطرق إلى استقرار إمدادات الطاقة وزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية، إلى جانب الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة. وهذه الملفات تعكس رغبة في توسيع مساحة التعاون بين القوى الثلاث، حتى مع استمرار المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بينها.قال ترامب، خلال الاجتماع، إنه يرسم «مساراً مختلفاً» في السياسة الخارجية، وذلك من خلال عقد لقاء مشترك - للمرة الأولى - مع نظيريه الروسي والصيني.وفي إشارة ودية إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، الذي خاطبه ترامب باسمه الأول، قال ترامب إنه يعتقد أن التعامل مع خصوم الولايات المتحدة قد يؤتي ثماره.

وقال الرئيس الأمريكي في مستهل المحادثات التاريخية: «بصفتنا رؤساء لثلاث من أكبر دول العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة للحفاظ على حوار مفتوح يتسم بالاحترام ويثمر نتائج إيجابية حول قضايا لا تؤثر في شعوبنا فحسب، بل في كوكب الأرض بأسره».

قال الزعيم الصيني شي جين بينغ: «ينبغي للصين وروسيا والولايات المتحدة أن تقدم نموذجاً في التعاون لمواجهة التحديات العالمية، وأن تعمل معاً على صون السلم والاستقرار في العالم، وأن تقدم إسهامات كبرى في سبيل تقدم البشرية».

في حين قال بوتين، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثلاثي الخميس، إن روسيا والصين والولايات المتحدة «تتحمل مسؤولية مشتركة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين». وتابع: «لدى بلادنا مصالح مشتركة عدة في تسوية النزاعات الإقليمية، ومنها - بكل وضوح - النزاع في أوكرانيا».

كشفت قمة شنجن أن القوى الكبرى قد تجد أرضية مشتركة لمنع التصعيد النووي وضمان مصالح الطاقة وإعادة طرح إصلاح النظام الدولي، لكنها لا تزال بعيدة عن تسوية خلافاتها الاستراتيجية.

فالرسالة الأبرز ليست أن واشنطن وموسكو وبكين تجاوزت خلافاتها، بل إنها تدرك أن استمرار المواجهة المفتوحة يحمل كلفة مرتفعة. ومن هنا، تبدو القمة محاولة لفتح قنوات تفاهم بين الكبار، مع إبقاء ملفات الصراع الأساسية ضمن معادلات التفاوض والردع.