قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب أعلن عن صفقات تجارية واستثمارات استراتيجية تزيد قيمتها ‌عن ​17 مليار دولار لشركات أمريكية في جنوب شرق آسيا بعد زيارة عمل استمرت يومين إلى الفلبين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفيما يلي أهم التفاصيل:

ذكر البيت الأبيض في بيان أصدره في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن الصفقات ⁠من بينها واحدة بقيمة 12 مليار دولار أبرمتها شركتا بوينج وجي.إي إيروسبيس لبيع 20 طائرة من طراز بوينج 787 إلى الخطوط الجوية الفلبينية.

جاء في البيان أن واشنطن ومانيلا ‌ستسعيان أيضا إلى توفير تمويل أمريكي بأكثر من ملياري دولار لمشتريات الدفاع الفلبينية، وستقدم الولايات المتحدة 400 مليون دولار لدعم العمليات العسكرية في ‌بحر الصين الجنوبي.

ستقوم شركة سوبيك جرين ‌ببناء مستودع وقود بقيمة 40 مليون دولار في خليج سوبيك، ‌بينما ستقوم الفلبين بتحديث ‌مطار باسكو لتحسين وصول الجيش والاستجابة للكوارث وسلاسل الإمداد.

وورد في البيان أن تايلاند ​تعتزم إنفاق ما ‌يصل إلى 123 ​مليون دولار على أنظمة صواريخ المدفعية ⁠عالية الحركة أمريكية الصنع، في صفقة قد تكون الأولى من نوعها في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.

ونص البيان على ​أن شركة ⁠لاتيتود إنرجي وصندوق ⁠الثروة السيادي (دانانتارا) في إندونيسيا يتفاوضان بشأن مشروع فحم بملياري مليار دولار سيستخدم التكنولوجيا الأمريكية.

وأفاد البيت الأبيض بأن شركة نافاجو ⁠ترانزيشنال إنرجي وقعت صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون دولار لتوريد الفحم إلى إحدى وحدات شركة الكهرباء الوطنية الماليزية (تيناجا ناسيونال بيرهاد).

وتعهدت الولايات المتحدة أيضا بدعم برامج تطوير الذكاء الاصطناعي في ماليزيا وبروناي.

وتعتزم شركة يونيفايد ناشونال نتوركس في بروناي ‌منح شركة فيرتيف الأمريكية عطاء لمركز بيانات، وسيتم توفير إنفاق يقترب من مليار دولار ​من موردين أمريكيين.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الماليزية في بيان منفصل إن كونسورتيوم أمريكي سيساعد الحكومة الماليزية على تطوير سحابتها السيادية للذكاء الاصطناعي، وإن واشنطن ستقدم 50 مليون دولار لدعم هذه المبادرة.