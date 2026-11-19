في ظهور نادر أثار اهتمام وسائل الإعلام، رصدت كاميرات التلفزيون الروسي الحقيبة النووية الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين، أثناء وجوده في مدينة شنشن الصينية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الروسي الرسمي ضابطاً بالبحرية الروسية يرتدي الزي العسكري ويحمل حقيبة سوداء بالقرب من مقر انعقاد القمة، وخلال التصوير، اقترب مراسل قناة "روسيا 1" من الضابط وسأله عما إذا كانت الحقيبة التي يحملها هي الحقيبة النووية، ليرد بالإيجاب، مؤكداً أنها الحقيبة المقصودة.

ووثّق المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع، حواراً مقتضباً بين المراسل والضابط، حيث أعاد المراسل التأكد من هوية الحقيبة، فجاء رد الضابط مؤكداً، قبل أن يعبر الصحفي عن دهشته قائلاً: "لا يُصدق".

وتولى تصوير المشهد الإعلامي الروسي يفغيني بوبوف، مقدم البرامج في قناة "روسيا 1" والمشارك في تقديم برنامج "60 دقيقة"، الذي ظهر وهو يعلّق على مرور الضابط قائلاً إن الحقيبة النووية موجودة خلفهم مباشرة.

"تشغيت".. منظومة الاتصال النووي الروسية

وتُعرف الحقيبة النووية الروسية باسم "تشغيت" (Cheget)، وهي جزء من منظومة القيادة والسيطرة النووية الروسية، التي تهدف إلى توفير قناة اتصال آمنة بين الرئيس الروسي وكبار القادة العسكريين، بما يتيح التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالترسانة النووية.

وطُوّرت المنظومة خلال ثمانينات القرن الماضي، ودخلت الخدمة عام 1985، بالتزامن مع تولي ميخائيل غورباتشوف قيادة الاتحاد السوفييتي. واستمدت اسمها من جبل تشغيت الواقع في منطقة القوقاز.

وعادة ما يرافق الرئيس الروسي ضابط من البحرية يتولى حمل الحقيبة، في إطار إجراءات أمنية وبروتوكولية مشددة، ونادراً ما تظهر هذه المنظومة في تسجيلات مصورة متداولة.

كيف تعمل الحقيبة النووية؟

وتتيح منظومة "تشغيت" للرئيس الروسي التواصل مع القيادات العسكرية العليا، ضمن آلية معقدة لإدارة الترسانة النووية، ووفقاً لتصريحات فالنتين غولوبكوف، أحد المشاركين في تطوير الحقيبة، فإن الهدف منها كان توحيد منظومة القيادة والاتصال الخاصة بالقوات الصاروخية النووية الروسية.

وتبدأ إجراءات الإنذار، بحسب شرحه، برصد محطات الإنذار المبكر إطلاق صاروخ معادٍ، ثم تحليل مساره والمنطقة المحتمل استهدافها، قبل نقل المعلومات إلى منظومة القيادة النووية.

وتدخل الحقيبة ضمن شبكة اتصال تضم نظيرات لها لدى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، بما يتيح التنسيق بين القيادة السياسية والعسكرية العليا بشأن القرارات الاستراتيجية.

ظهور سابق خلال لقاء بوتين وشي

وليس هذا الظهور الأول للحقيبة النووية الروسية أمام الكاميرات، إذ سبق أن رُصدت خلال زيارة بوتين إلى بكين في أكتوبر 2023، عندما ظهر الرئيس الروسي متجهاً إلى اجتماع برفقة ضابطين من البحرية يحملان حقيبتين.

يأتي ظهور الحقيبة في وقت تشهد فيه الملفات النووية اهتماماً دولياً متزايداً، خصوصاً مع تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، والمخاوف الأمريكية من تنامي الترسانة النووية الصينية.

كما اتخذت موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا خطوات عدة في ملفها النووي، شملت إعلان وضع قواتها النووية في حالة تأهب خاصة، وتعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، إلى جانب تحديث المبادئ التوجيهية الخاصة بالردع النووي.

هل يستطيع بوتين إطلاق صاروخ نووي بضغطة زر؟

على عكس الاعتقاد الشائع، لا تمثل الحقيبة النووية زرّاً مباشراً لإطلاق الصواريخ، كما أنها لا تستطيع تنفيذ عملية الإطلاق بصورة مستقلة.

وتتمثل مهمتها في تمكين الرئيس من إرسال الأوامر النووية والمصادقة عليها عبر شبكة عسكرية آمنة، قبل انتقال التعليمات عبر منظومة القيادة العسكرية إلى القوات المختصة بتنفيذها.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة للإجراءات المتبعة لإصدار أوامر الإطلاق النووي سرية، ولم تُكشف جميع مراحلها بصورة رسمية.

لماذا تمتلك روسيا ثلاث حقائب نووية؟

تشير التقارير إلى أن روسيا تمتلك ثلاث محطات من طراز "تشيغيت"، الأولى للرئيس، والثانية لوزير الدفاع، والثالثة لرئيس هيئة الأركان العامة.

ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان التنسيق والاتصال والمصادقة على الأوامر داخل منظومة القيادة النووية.

ويرى بعض المحللين أن تعدد المحطات يوفر آلية تفويض ومراجعة متعددة الأطراف، لكن الخبراء يختلفون بشأن ضرورة مشاركة المسؤولين الثلاثة جميعاً في الموافقة على تنفيذ ضربة نووية.

هل يمتلك ترامب حقيبة نووية مماثلة؟

يمتلك الرئيس الأمريكي منظومة مشابهة تُعرف باسم "كرة القدم النووية" وهي حقيبة طوارئ يحملها مساعد عسكري يرافق الرئيس خلال تنقلاته.

وتضم الحقيبة وسائل اتصال ووثائق وإجراءات تساعد الرئيس الأمريكي على توجيه الرد النووي في حالات الطوارئ، حتى خارج البيت الأبيض.

وعلى غرار النظام الروسي، لا تعمل الحقيبة الأمريكية باعتبارها منصة مستقلة لإطلاق الصواريخ، بل تمثل جزءاً من منظومة أوسع للقيادة والسيطرة النووية.

وماذا عن الصين؟

على الرغم من امتلاك الصين واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم، لا توجد معلومات مؤكدة علناً بشأن امتلاك الرئيس شي جين بينغ حقيبة قيادة نووية محمولة مماثلة للنموذجين الروسي والأمريكي.

ويترأس شي اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة للقيادة العسكرية في البلاد، والمسؤولة عن الإشراف على القوات المسلحة، بما فيها القوات النووية.

وتظل تفاصيل منظومة القيادة والسيطرة النووية الصينية شديدة السرية، فيما أشارت دراسة صادرة عن جامعة الدفاع الوطني الأمريكية إلى عدم وجود أدلة تثبت مرافقة ضابط لشي بصورة منتظمة حاملاً حقيبة مماثلة لـ"كرة القدم النووية" الأمريكية.

ولا يعني غياب الأدلة العلنية بالضرورة عدم وجود جهاز مماثل، لكنه يؤكد محدودية المعلومات المتاحة بشأن آلية إدارة القرار النووي في الصين.

يظل ظهور "تشغيت" في هذا التوقيت حدثاً لافتاً، بالنظر إلى ارتباطها بمنظومة القيادة النووية الروسية، وإن كان ظهورها وحده لا يشير بالضرورة إلى وجود استعداد لاستخدام الأسلحة النووية.