أكد ​يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية في الكرملين اليوم الخميس أن حرب أوكرانيا هيمنت ⁠على اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال ‌أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا أيضا ‌العلاقات الثنائية واجتماعهما المشترك المرتقب ‌مع الرئيس ‌الصيني شي ‌جين بينغ خلال قمة منتدى ​التعاون الاقتصادي ‌لدول ​آسيا والمحيط ⁠الهادي (أبك) في مدينة شنزن جنوب الصين.

وأضاف أن ⁠مزاج ⁠بوتين بعد الاجتماع كان "ممتازا".

ومع ذلك، ⁠يستبعد محللون أن يسفر هذا اللقاء الدبلوماسي بين زعيمي أكبر قوتين نوويتين في ‌العالم عن اتفاقيات بارزة ​نظرا للخلافات العميقة حول أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية والتجارة.