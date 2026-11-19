أكد يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية في الكرملين اليوم الخميس أن حرب أوكرانيا هيمنت على اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف إن الزعيمين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية واجتماعهما المشترك المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في مدينة شنزن جنوب الصين.
وأضاف أن مزاج بوتين بعد الاجتماع كان "ممتازا".
ومع ذلك، يستبعد محللون أن يسفر هذا اللقاء الدبلوماسي بين زعيمي أكبر قوتين نوويتين في العالم عن اتفاقيات بارزة نظرا للخلافات العميقة حول أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية والتجارة.