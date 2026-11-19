أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوجود مؤشرات على أن إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية، وذلك عقب صدور تقرير مؤخرا جاء فيه أن طهران قد تكون بصدد التخطيط لشن هجوم على واشنطن.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال بشأن خطط مزعومة لشن هجوم، في إشارة إلى الأسلحة البيولوجية، إن "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس استخدام الغازات، وتدرس استخدام الأسلحة البيولوجية"، مضيفا: "إنهم بغيضون".

وعلى صعيد متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن تقييمات استخباراتية أمريكية وردت هذا الأسبوع، أن إيران قد تخطط لتفجير ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" في العاصمة الأمريكية.

وعندما تم توجيه سؤال لترامب بشأن ما إذا كان يتعين على الأمريكيين الشعور بالقلق بشأن هجوم إيراني على الولايات المتحدة، أجاب بالنفي، وأضاف: "إذا حدث ذلك، فسنقضي عليهم".

وجاءت تصريحات ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مدينة شنزن بجنوب الصين.