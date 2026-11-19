لم تكن طائرة Curtiss C-46 Commando مصممة في الأصل لأداء المهام العسكرية، بل بدأت رحلتها كمشروع لطائرة ركاب تجارية متطورة، قبل أن تفرض ظروف الحرب العالمية الثانية تحولاً جذرياً في مسيرتها، لتصبح إحدى أهم طائرات النقل الجوي التي ساعدت الحلفاء في مواجهة التحديات اللوجستية خلال الحرب.

وعلى الرغم من المشكلات الفنية ومخاطر التشغيل التي أكسبتها ألقاباً قاسية، أبرزها "التابوت الطائر" و"كارثة كيرتس"، فإنها أثبتت قدرة استثنائية على نقل الحمولات الثقيلة إلى ارتفاعات شاهقة، وأسهمت بدور بارز في إبقاء خطوط الإمداد إلى الصين مفتوحة خلال واحدة من أصعب العمليات الجوية في التاريخ.

من طائرة ركاب إلى ناقلة عسكرية

تعود بداية المشروع إلى عام 1937، عندما شرع المصمم جورج أ. بيج الابن، كبير مصممي شركة Curtiss-Wright، في تطوير طائرة الركاب CW-20، بهدف منافسة طائرات الركاب الأمريكية المتقدمة آنذاك، مثل Douglas DC-4 وBoeing 307 Stratoliner، مع الاعتماد على محركين بدلاً من أربعة.

تميز التصميم بجسم طائرة ذي مقطع عرضي يشبه الرقم ثمانية، نتيجة تداخل مقطعين دائريين يلتقيان عند أرضية المقصورة، وهو تصميم وفر متانة هيكلية تسمح بضغط المقصورة للطيران على ارتفاعات عالية.

وأجرت الطائرة النموذجية أول رحلة لها في 26 مارس 1940، قبل أن يلفت تصميمها انتباه سلاح الجو الأمريكي، الذي طلب تطوير نسخة عسكرية منها تحت اسم C-46 Commando.

وبدأت عمليات التسليم للقوات الجوية للجيش الأمريكي في يوليو 1942، بعد إدخال تعديلات جوهرية شملت الاستغناء عن نظام ضغط المقصورة، وتعزيز أرضية الطائرة، وتزويدها بأبواب شحن كبيرة ومحركين شعاعيين من طراز Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp، بقوة 2000 حصان لكل محرك.

وأصبحت النسخة C-46A قادرة على نقل نحو 6.8 أطنان من البضائع، أو 40 جندياً على مقاعد قابلة للطي، وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت القوات الجوية للجيش الأمريكي قد تسلمت 3144 طائرة من هذا الطراز، فيما استخدم سلاح مشاة البحرية الأمريكي نسخة خاصة حملت الرمز R5C.

المهمة التي صنعت شهرة الطائرة

برز الدور الأهم لطائرة C-46 عام 1943، عندما أصبحت إحدى الركائز الأساسية لعملية الجسر الجوي بين الهند والصين، المعروفة باسم "The Hump".

فبعد أن قطعت القوات اليابانية طريق بورما عام 1942، واجه الحلفاء صعوبة كبيرة في إيصال الإمدادات إلى القوات الصينية بقيادة تشيانغ كاي شيك والوحدات الجوية الأمريكية الموجودة في الصين.

وأصبح نقل الإمدادات جواً انطلاقاً من قواعد شمال شرق الهند، عبر المرتفعات الشرقية لجبال الهيمالايا، الخيار الأساسي المتاح لاستمرار خطوط الدعم.

وكان هذا المسار من أخطر طرق الطيران خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب الارتفاعات الشاهقة والطقس القاسي والتضاريس الوعرة، فضلاً عن محدودية خيارات الهبوط الاضطراري.

وفي هذه الظروف، أثبتت C-46 تفوقاً عملياً على طائرة C-47 Skytrain في بعض المهام، بفضل قدرتها على حمل شحنات أكبر، والتسلق بصورة أفضل عند التحميل الثقيل، والطيران على ارتفاعات أعلى.

وتولت نقل الوقود والذخائر والمدفعية وقطع غيار الطائرات، إلى جانب إمدادات أخرى ضرورية لاستمرار العمليات العسكرية، بل ونقلت الماشية في بعض الرحلات.

لكن هذه القدرات لم تكن كافية لتعويض المشكلات الفنية التي واجهتها الطائرة، إذ تطلب تشغيلها في الظروف المناخية القاسية صيانة مكثفة، وسجلت معدلات خسائر مرتفعة نسبياً.

مشكلات فنية أكسبتها لقب "التابوت الطائر"

رغم قدراتها التشغيلية، واجهت C-46 انتقادات واسعة بسبب ضعف الاعتمادية الفنية في سنوات خدمتها الأولى، خصوصاً مع تسريع عمليات الإنتاج خلال الحرب.

وبحلول نوفمبر 1943، كانت شركة Curtiss-Wright قد سجلت 721 تعديلاً مطلوباً على الطائرات المنتجة، في مؤشر على حجم المشكلات الفنية التي استدعت معالجة مستمرة.

وكانت الحرائق والانفجارات أثناء الطيران من أخطر تلك المشكلات، فبين مايو 1943 ومارس 1945، تلقت قيادة النقل الجوي تقارير عن 31 طائرة C-46 تعرضت للاشتعال أو الانفجار في الجو، إلى جانب طائرات أخرى اختفت دون أثر.

وأظهرت التحقيقات أن السبب الرئيسي يعود إلى تسرب الوقود وتجمع البنزين عند جذور الأجنحة، نتيجة قصور نظام التهوية، الأمر الذي جعل أي شرارة كهربائية قادرة على إشعال الوقود المتراكم.

كما عانت أطقم الصيانة من صعوبة التعامل مع الطائرة، خاصة في القواعد الهندية التي كانت تعاني نقص الفنيين المدربين، وتعمل في أجواء شديدة الحرارة والرطوبة والأمطار الموسمية.

وفي كتابه التاريخي الرسمي عن القوات الجوية للجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، أشار المؤرخون إلى أن الطائرة ظلت تمثل عبئاً كبيراً من ناحية الصيانة، وأن إبقاءها في الخدمة تطلب آلاف الساعات الإضافية من العمل الفني.

وعقب الحرب، خضعت جميع الطائرات المتبقية لتعديلات شملت تركيب فتحات تهوية في الأجنحة، ومضخات وقود مقاومة للانفجار، ومفاتيح كهربائية محمية، ما ساهم في معالجة جانب كبير من مشكلات السلامة.

من أوروبا إلى كوريا وفيتنام

لم يقتصر استخدام C-46 على مسرح العمليات الآسيوي، إذ وصلت إلى أوروبا في مارس 1945، وشاركت في عملية "فارسيتي" لعبور نهر الراين قرب مدينة فيزل الألمانية.

وخلال العملية، نقلت 72 طائرة من هذا الطراز مظليين تابعين للفرقة 17 المحمولة جواً الأمريكية، إلا أن نحو 20 طائرة منها أُسقطت، في خسائر عكست خطورة المهمة والظروف القتالية التي نُفذت خلالها.

واستمرت الطائرة في الخدمة بعد الحرب، حيث شاركت طائرات C-46 التابعة للقوات الجوية الأمريكية في مهام الإمداد ونقل المظليين والعمليات السرية خلال الحرب الكورية.

كما ظهرت في المراحل الأولى من حرب فيتنام ضمن المجموعة الأولى للكوماندوز الجوي، قبل أن تنهي القوات الجوية الأمريكية استخدامها رسمياً عام 1968.

حياة مدنية امتدت إلى القرن الحادي والعشرين

بعد انتهاء خدمتها العسكرية، واجهت C-46 صعوبات في دخول سوق نقل الركاب التجاري المنتظم داخل الولايات المتحدة، بسبب القيود التنظيمية ومخاوف السلامة.

لذلك اتجهت بشكل أساسي إلى شركات الشحن الجوي وشركات الطيران غير المنتظمة، قبل أن تخضع لتعديلات وبرامج تطوير هدفت إلى تحسين أدائها ورفع مستويات السلامة، من بينها برنامجا Super 46 وC-46R.

ووجدت الطائرة مجالاً مناسباً للعمل في المناطق النائية من أمريكا الجنوبية، خصوصاً في بوليفيا وبيرو والبرازيل، حيث ساعدتها قدرتها على التحليق في المرتفعات ونقل الحمولات الثقيلة على العمل في بيئات جغرافية صعبة.

كما أثبتت كفاءة في كندا وألاسكا، حيث استخدمت لنقل البضائع إلى المناطق النائية والمهابط القصيرة غير المجهزة، في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة.

واستمرت شركة Buffalo Airways الكندية في تشغيل طائرات C-46 حتى القرن الحادي والعشرين، لنقل الإمدادات إلى المجتمعات التي تفتقر إلى شبكات الطرق البرية.

إرث طائرة لم تكن مثالية لكنها أدت مهمة استثنائية

لم تحظَ C-46 Commando بالمكانة الشعبية نفسها التي نالتها طائرة C-47 Skytrain، فقد كانت أكبر حجماً وأكثر استهلاكاً للوقود، فضلاً عن ارتفاع متطلبات صيانتها والمشكلات الفنية التي رافقت سنوات تشغيلها الأولى.

لكن قيمتها التاريخية لم ترتبط بالكمال الهندسي، بقدر ما ارتبطت بقدرتها على تنفيذ مهام نقل جوي شديدة الصعوبة، في ظروف لم تكن تتوافر فيها بدائل عملية أخرى.

فمن جبال الهيمالايا إلى أوروبا وكوريا، وصولاً إلى المناطق النائية في أمريكا الشمالية والجنوبية، تركت طائرة كيرتس C-46 بصمة واضحة في تاريخ الطيران العسكري والنقل الجوي.

ورغم لقب "التابوت الطائر" الذي لازمها خلال سنواتها الأكثر خطورة، فإنها بقيت مثالاً على الدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه طائرات النقل في الحروب، ليس عبر الاشتباك المباشر، وإنما من خلال ضمان استمرار تدفق الإمدادات والقوات والمعدات إلى ساحات القتال.