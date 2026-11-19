من المتوقع أن يقر ​المشرعون في الدنمارك اليوم الخميس اتفاقية ‌أمنية تم ​التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غرينلاند، على أمل إنهاء الأزمة المتعلقة بمستقبل الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والتي أدت لتوتر العلاقات على جانبي الأطلسي.

وكانت الولايات المتحدة والدنمارك ⁠وغرينلاند قد وقعت الاتفاقية في سبتمبر لإنهاء التوترات بعد أن هدد ترامب مرارا بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، وهي منطقة دنماركية ‌تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.

وبمجرد التصديق على الاتفاقية، سيؤدي ذلك إلى توسيع ‌دور الجيش الأمريكي في غرينلاند، بما في ‌ذلك السماح بنصب أنظمة دفاع صاروخي، مع التأكيد ‌في الوقت ذاته ‌على سيادة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير.

وأدى رفض ترامب ​استبعاد استخدام ‌القوة العسكرية ​أو الاقتصادية للسيطرة على الجزيرة إلى ⁠اندلاع أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي في يناير، مما أجبر الدنمارك وغرينلاند ​على الدخول ⁠في مفاوضات ⁠مكثفة استمرت لشهور.

وأقر برلمان غرينلاند الاتفاقية هذا الشهر. وفي الأسبوع الماضي، اجتازت الاتفاقية القراءة الأولى في ⁠البرلمان الدنماركي بدعم من جميع الأحزاب، وعبر المشرعون عن ارتياحهم وأملهم في أن تؤدي إلى إعادة الوضع في غرينلاند إلى طبيعته.

ولا تتطلب هذه الاتفاقية تصويتا بمجلس الشيوخ الأمريكي. وإذا تمت الموافقة ‌عليها، كما هو متوقع، في التصويت الذي سيجرى في البرلمان ​الدنماركي عند حوالي الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس، فستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تبلغ وزارة الخارجية الدنماركية الولايات المتحدة في مذكرة دبلوماسية ​بأن الإجراءات قد اكتملت.