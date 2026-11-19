طلبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من نظيرها الصيني شي جين بينغ إرسال دب باندا جديد إلى بلادها، ليكون رفيقاً لأنثى الباندا "شين شين" المقيمة في حديقة حيوان تشابولتيبيك بالعاصمة مكسيكو سيتي، في خطوة تعكس استمرار توظيف الصين لهذه الحيوانات النادرة لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم.

وجاء الطلب خلال لقاء جمع شينباوم وشي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مدينة شنزن الصينية، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، خصوصاً في مجالي السياحة والتبادل الثقافي.

وقالت الرئيسة المكسيكية، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إن بلادها طلبت الحصول على دب باندا جديد لحديقة حيوان تشابولتيبيك، ضمن جهود توسيع التعاون مع بكين، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك والصين.

"شين شين".. آخر دببة الباندا في المكسيك

وتحتضن حديقة حيوان تشابولتيبيك دبّة الباندا "شين شين"، البالغة من العمر 36 عاماً، والتي تُعد آخر دببة الباندا الموجودة في المكسيك، والوحيدة المعروفة خارج الصين التي لا تخضع لملكيتها.

وتعود جذور وجود الباندا في المكسيك إلى عام 1975، عندما أهدت الصين البلاد زوجاً من هذه الحيوانات، هما "يينغ يينغ" و"بي بي"، في إطار اتفاق دبلوماسي استهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وتنحدر "شين شين" من السلالة التي وصلت إلى المكسيك في ذلك الوقت.

ويمثل طلب الحصول على باندا جديدة أهمية خاصة للمكسيك، ليس فقط للحفاظ على وجود هذه الحيوانات النادرة في حدائقها، وإنما أيضاً لما تحمله من رمزية دبلوماسية وثقافية في علاقاتها مع الصين.

ما "دبلوماسية الباندا"؟

تُعد "دبلوماسية الباندا" إحدى الأدوات الناعمة التي استخدمتها الصين لعقود في سياستها الخارجية، إذ اعتمدت بكين على إرسال دببة الباندا إلى دول أخرى باعتبارها رمزاً للصداقة وحسن النوايا، ووسيلة لتعزيز التقارب السياسي والاقتصادي.

وبدأت هذه الممارسة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، عندما استخدمت بكين إهداء الباندا إلى الدول الصديقة لتعزيز علاقاتها الدولية، ومن أبرز محطاتها إرسال دبّي باندا إلى الولايات المتحدة عام 1972، عقب الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الصين، في خطوة عكست التحول نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

لكن الصين غيّرت سياستها عام 1984، فتوقفت عن إهداء الباندا بسبب تراجع أعدادها، واتجهت إلى إعارتها لحدائق الحيوان الأجنبية بموجب اتفاقيات محددة المدة، غالباً لعشر سنوات، مقابل رسوم سنوية قد تصل إلى مليون دولار، تُخصص لدعم برامج الحفاظ على هذا النوع.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تعود دببة الباندا إلى الصين عند انتهاء فترة الإعارة، كما تُعاد الصغار المولودة خارج البلاد عندما تبلغ عادةً عامين إلى أربعة أعوام، للانضمام إلى برامج التكاثر والحماية.

الباندا.. ورقة دبلوماسية في العلاقات الدولية

ولا تقتصر أهمية دبلوماسية الباندا على بعدها الرمزي، إذ ارتبطت في بعض الحالات بالمصالح التجارية والاقتصادية للصين، فقد أشارت دراسة لجامعة أكسفورد صدرت عام 2013 إلى تزامن اتفاقيات إعارة الباندا إلى كندا وفرنسا وأستراليا مع إبرام صفقات وعقود تتعلق باليورانيوم مع هذه الدول.

كما تزامنت اتفاقيات مماثلة مع دول مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند مع توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة.

وفي المقابل، استخدمت بكين إعادة الباندا أحياناً للتعبير عن استيائها من بعض الدول، كما حدث في علاقاتها مع الولايات المتحدة واليابان، حيث تزامنت عودة بعض هذه الحيوانات مع توترات وخلافات دبلوماسية.

وفي مطلع عام 2026، طالبت الصين باستعادة دبّي الباندا الموجودين في اليابان، وسط تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن احتمال تدخل طوكيو عسكرياً في حال تعرض تايوان لهجوم.

وفي المقابل، أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ في مناسبات سابقة استعداد بلاده لإرسال المزيد من دببة الباندا إلى الخارج، في إشارات اعتُبرت جزءاً من جهود تحسين العلاقات مع بعض الدول.

تحسن أوضاع الباندا يعزز جهود الحفاظ عليها

وعلى صعيد الحفاظ على هذا النوع، أسهمت البرامج البيئية الصينية في تحسن أعداد دببة الباندا العملاقة، التي انتقل تصنيفها من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للخطر".

وارتفع عدد الباندا التي تعيش في البرية من نحو 1100 دب في ثمانينات القرن الماضي إلى قرابة 1900 دب عام 2023، فيما يوجد نحو 728 دباً في حدائق الحيوان ومراكز التكاثر حول العالم.

ويعكس الطلب المكسيكي الأخير استمرار المكانة الخاصة التي تحتلها الباندا في السياسة الخارجية الصينية، باعتبارها أكثر من مجرد حيوان نادر، فهي رمز للصداقة وأداة للقوة الناعمة، ووسيلة تجمع بين حماية الحياة البرية وتعزيز المصالح الدبلوماسية والاقتصادية.