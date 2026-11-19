أكد إيلون ​ماسك أمس الأربعاء أنه يشعر "بالحماقة الشديدة" ‌إزاء ​الأموال التي أنفقها على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا العام وانتهت بتكبد الجمهوريين خسائر كبيرة.

وأنفق الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وهو ⁠أغنى رجل في العالم، ما يقرب من نصف مليار دولار لدعم المرشحين الجمهوريين والحفاظ على ولاية تكساس في ‌يد الجمهوريين، حيث يوجد مقر تسلا لصناعة السيارات وشركة سبيس إكس المتخصصة في ‌الصواريخ والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مشروع ‌مشترك مخطط له بين الشركتين ‌لتصنيع رقائق إلكترونية.

وتبددت تلك ‌الرهانات الانتخابية بعد أن أسفرت الانتخابات عن سيطرة الديمقراطيين ​على الكونغرس ‌بمجلسيه ​وهزمت الديمقراطية جينا هينوجوسا الجمهوري ⁠جريج أبوت في سباق انتخابات حاكم ولاية تكساس، في صفعة قوية للرئيس ​الأمريكي ⁠دونالد ⁠ترامب الحليف المقرب من ماسك.

وقال ماسك، في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال ⁠قمة (ديل بوك) التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء "أشعر بالحماقة الشديدة لأنني أنفقت كل هذا المال دون أن أرى نتائج تذكر".

وأضاف أن أداء المرشحين ‌الجمهوريين ربما كان أسوأ بدون هذا الإنفاق، لكنه قال ​إن النتيجة أظهرت أن أموال الحملات وحدها لا يمكنها حسم الانتخابات.

وقال "ربما لو كان بإمكاني إعادة الزمن إلى الوراء، ​لأنفقت أموالا أقل".