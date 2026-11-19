قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات بشأن اجتماعه التاريخي المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر عقده اليوم الخميس.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إن أهم رسالة من القمة قد وُجهت بالفعل، في إشارة إلى علاقته الوثيقة على نحو خاص مع الصين.

وأشاد الرئيس الأمريكي أيضا بنظيره الصيني شي جين بينغ لاستقباله شخصيا في مطار مدينة شنزن جنوبي الصين، الأربعاء.

وقال ترامب: "إنه رئيس عظيم، وأحد أعظم رؤساء الصين، ولم يسبق له أن ذهب إلى المطار لاستقبال أي شخص".

ومن المقرر أن يلتقي الرؤساء الثلاثة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنزن.

ودعا ترامب مرارا إلى إبرام اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأن التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل سيكون صعبا.

وقال إن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، تليها روسيا، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير.

وأضاف ترامب: "لكنهم يمضون بوتيرة متسارعة في بناء الأسلحة النووية. وأتمنى بشدة ألا يفعلوا ذلك".

واعتبر أن أي مطالبة من بكين لواشنطن بخفض ترسانتها النووية في المقابل، سيكون من الصعب تلبيتها أيضا.

وانتهت في فبراير صلاحية معاهدة نيو ستارت التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة عام 2010، وكانت تفرض قيودا على عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية المنتشرة ووسائل إيصالها.

ودعا ترامب، عقب انتهاء صلاحية المعاهدة، إلى إبرام اتفاق جديد طويل الأمد، كما أيد إشراك الصين في اتفاقات الحد من الأسلحة النووية.