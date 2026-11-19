استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاضها في ​وقت سابق إذ أدت التوقعات المتزايدة بوجود فائض في الإمدادات ‌وارتفاع أسعار ​الفائدة إلى ضعف المعنويات في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 92.12 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 83.17 دولارا للبرميل.

وكان خام برنت قد تراجع 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس، في ظل توقعات بوجود فائض في الإمدادات لا سيما بعد أن عادت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كانت عليه ‌قبل الحرب.

وتتعرض الأسعار لضغوط ناجمة عن توقعات رفع ‌أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ‌وتراجع وتيرة نمو الطلب على النفط. ‌ومن شأن ذلك أيضا أن يرفع الدولار مما يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة ​الذين يسددون ثمن النفط ‌الخام المسعّر بالدولار بعملات ​مختلفة.

كما أثرت الزيادة التي تم ⁠الإعلان عنها أمس الأربعاء وجاءت أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية سلبا على السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ​ارتفعت بمقدار ⁠3.4 ملايين برميل إلى ⁠417.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 58 ألف برميل.

وتترقب الأسواق القمة الثلاثية بين قادة ‌الولايات المتحدة والصين وروسيا بحثا عن مؤشرات حول احتمالات التوصل إلى حل عبر المفاوضات للحرب الأمريكية ​الإيرانية وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، اللتين تسببتا في اضطراب أسواق النفط العالمية.

وأفادت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن مصادر بقطاع النفط بأن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية قلصت إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها مصافي التكرير الروسية بواقع ​45 بالمئة منذ أواخر أكتوبر.