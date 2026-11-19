يختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته الآسيوية اليوم ​الخميس بلقاء غير مسبوق مع كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي ‌فلاديمير بوتين، وسط سعيه ​لدفع مواقفه فيما يتعلق بالحد من الأسلحة النووية رغم رفض بكين لجعل هذه القضية محورا رئيسيا للاجتماع.

ويرى محللون أن هذا اللقاء الثلاثي، الذي يجمع قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم، يمثل حدثا دبلوماسيا استثنائيا يؤكد نفوذهم، لكن من غير المرجح أن يسفر عن اتفاقيات كبرى.

وفي خطاب ألقاه يوم الأربعاء، دعا شي إلى "تجارة حرة ومفتوحة"، وصور بكين كشريك راسخ على ⁠الساحة الدولية، في مقارنة واضحة بنهج إدارة ترامب التي رفعت الرسوم الجمركية وتتبنى سياسة خارجية تنطوي بشكل أكبر على استعراض للقوة.

ولاحقا، قام شي باستقبال ترامب في مطار شنتشن، في لفتة غير معتادة من الزعيم الصيني، لكنها جاءت ردا على المجاملات الرسمية التي أبداها الرئيس الأمريكي ‌في قاعدة آندروز المشتركة في سبتمبر عندما التقيا في المرة السابقة. كما جمعهما عناق قصير.

أما ترامب وبوتين، اللذان لم يلتقيا منذ قمة عقدت في ألاسكا عام 2025 وشهدت محادثات لم تفلح في ‌إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، فقد تبادلا مصافحة سريعة وكلمات مقتضبة أثناء ‌التقاط صورة جماعية في شنتشن، حيث وقفا على جانبي شي جين بينغ. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية ‌للأنباء أن ترامب وبوتين لم يجريا ‌محادثات جوهرية.

ويصر ترامب على أن يكون الحد من الأسلحة النووية موضوعا رئيسيا في القمة الثلاثية، على الرغم من الاعتراضات المتكررة من ​جانب الصين على الانضمام إلى مفاوضات ‌بهذا الشأن مع واشنطن ​وموسكو، اللتين تمتلكان ترسانات نووية أكبر بكثير. ويهدد ⁠هذا الخلاف بتعقيد الاجتماع الذي يستضيفه شي لكن مطالب ترامب هي التي شكلت جدول أعماله.

ومن المقرر أن يعقد ترامب اجتماعا ثنائيا وغداء عمل مع شي قبل القمة الثلاثية.

وقال مسؤولون أمريكيون وروس إنه ​سيعقد أيضا لقاء ثنائيا ⁠مع بوتين. وأشار المسؤولون ⁠الروس إلى أنه لم يتم التخطيط لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة خلال ذلك الاجتماع.

ويكثف مبعوثو ترامب الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال مناقشات من المقرر أن يشارك فيها قادة أوروبيون أيضا، ⁠وتركز على الضمانات الأمنية لما بعد الحرب والتخطيط للتعافي الاقتصادي.

وأتاحت رحلة ترامب إلى آسيا فرصة لاستعراض نفوذ الولايات المتحدة، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء الإقليميين، والسعي إلى انفتاح دبلوماسي كبير مع شي وبوتين.

لكن الرئيس الأمريكي سيعود بعدها لمواجهة التحديات في الداخل، بما في ذلك التداعيات القاسية لانتخابات التجديد النصفي، والجدل المثار حول رقائق إنفيديا، وتكرار الأعطال التقنية الكبيرة واضطرابات النقل الجوي التي أثارت ‌قلق الأمريكيين.

وقال كريج سينجلتون من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن القادة الثلاثة لديهم أسباب كثيرة تحفزهم للظهور معا، لكن ​دوافع التوصل لاتفاق على قضايا جوهرية تبدو أقل بكثير، نظرا لخلافاتهم حول أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية والتجارة والتعزيزات العسكرية الصينية.

وأضاف سينجلتون "ربما تكون الصورة مفيدة للرجال الثلاثة"، وعبر عن اعتقاده أن "التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال أمر أصعب بكثير".

وعقب الاجتماع الثلاثي، من المقرر أن يغادر ترامب شنتشن متوجها إلى واشنطن، مختتما ​بذلك رحلة شملت لقاءات تتعلق بالأمن ‌الإقليمي والتجارة في الفلبين والصين.