



اقترحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إنشاء نسخة آسيوية لوكالة الطاقة الدولية، لتنسيق الجهود المتعلقة بتخزين النفط وشرائه في حالات الطوارئ.

وكشفت تاكايشي عن فكرة إنشاء فريق العمل المعني بأمن النفط في آسيا خلال قمة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية، التي استضافتها مانيلا في أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية.

وشارك في الاجتماع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) واليابان ودول أخرى.

وتعتزم اليابان تولي زمام المبادرة في بناء هذا الإطار، بهدف تعزيز التضامن مع دول رابطة أسيان.

وأوضحت تاكايشي أن "اليابان ستكون حلقة وصل بين الدول المنتجة للنفط وآسيا. وسنعمل معا لجعل هذه المنطقة أكثر قوة وازدهارا من خلال مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية."

وتعتمد دول رابطة آسيان على الشرق الأوسط في تأمين احتياجاتها النفطية، لكن كثيرا منها لا يمتلك أنظمة لتخزين النفط تضاهي في قوتها النظام الياباني.

ويهدف فريق العمل الذي اقترحت تاكايشي إنشاءه إلى تنسيق الجهود مع مبادرة أسيان المشتركة لتخزين النفط، ووضع قواعد للسحب من الاحتياطيات النفطية في حالات الطوارئ.

إضافة إلى ذلك، أعلنت تاكايشي خطة لتخزين النفط الخام في خزانات غير مستخدمة في اليابان، ومنح دول أسيان أولوية الوصول إلى هذه الاحتياطيات لشرائها في حالات الطوارئ.