حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، الصين والولايات المتحدة على ممارسة ضغوط على روسيا لتوقف حربها في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيراه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ثلاثيا غدا الخميس في مدينة شنتشن بجنوب الصين.
وقال سيبيها للصحفيين "من المهم جدا ألا يعطي الزعيمان من خلال هذا الاجتماع انطباعا خاطئا لبوتين بأننا نعود إلى فترة تقسيم مجالات النفوذ. يجب أن تكون النبرة مختلفة.. نبرة ضغط".
وأضاف أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات بشأن مصير أوكرانيا دون مشاركتها.