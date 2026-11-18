



حث ‌وزير ​الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، الصين والولايات المتحدة على ممارسة ضغوط ⁠على روسيا لتوقف حربها في أوكرانيا.

ومن المقرر أن ‌يعقد الرئيس الصيني شي جين ‌بينغ ونظيراه الأمريكي دونالد ترامب ‌والروسي فلاديمير ‌بوتين اجتماعا ‌ثلاثيا غدا الخميس في مدينة ​شنتشن ‌بجنوب ​الصين.

وقال سيبيها ⁠للصحفيين "من المهم جدا ألا يعطي ​الزعيمان ⁠من خلال هذا ⁠الاجتماع انطباعا خاطئا لبوتين ⁠بأننا نعود إلى فترة تقسيم مجالات النفوذ. يجب أن تكون النبرة مختلفة.. ‌نبرة ضغط".

وأضاف أنه لا ​يمكن اتخاذ أي قرارات بشأن مصير أوكرانيا دون مشاركتها.