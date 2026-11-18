أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم، لبحث القضايا التجارية.

وتحدث كارني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المنعقدة في مدينة شينزن جنوبي الصين. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد من الجانب الأمريكي بشأن اللقاء.

وكان ترامب قد وصل إلى شينزن اليوم الأربعاء، قادماً من الفلبين للمشاركة في القمة.

وفرضت الرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة ترامب ضغوطاً على الاقتصاد الكندي، ما دفع كارني إلى السعي لتعزيز العلاقات التجارية مع شركاء آخرين، وتقليص اعتماد بلاده على السوق الأمريكية.

وأعلنت كندا عن تخفيف للرسوم الجمركية مع الصين قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وترتبط كندا والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة ومتكاملة، إلا أن المفاوضات بشأن اتفاق تجاري بين البلدين تعثرت بعد أشهر من المحادثات.

ورداً على سؤال بشأن أسباب تمكن كندا من التوصل إلى اتفاق مع الصين، في حين لم تتمكن من ذلك مع واشنطن، أوضح كارني أن العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة أكثر تعقيداً بكثير.

وأضاف أن الجانبين أحرزا "تقدماً" خلال المفاوضات السابقة، إلا أن مسار المحادثات كان يشهد في كثير من الأحيان "خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء".

وقال كارني: "سنفعل ما يلزم من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، ولكننا لن نقبل إلا باتفاق يخدم مصالح الكنديين".