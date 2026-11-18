يشهد قطاع الطيران العسكري تحولاً تكنولوجياً متسارعاً قد يعيد رسم مستقبل المعارك الجوية، مع دخول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطيران ذاتي التشغيل إلى عالم الطائرات المقاتلة، وظهور توجه متزايد نحو تطوير مقاتلات قادرة على تنفيذ مهام قتالية دون وجود طيار على متنها.

وبينما لا تزال المقاتلات التقليدية تعتمد على الطيار البشري في القيادة وتقييم التهديدات واتخاذ القرارات أثناء الاشتباكات، تعمل قوى عسكرية كبرى على تطوير جيل جديد من الطائرات غير المأهولة، القادرة على العمل جنباً إلى جنب مع المقاتلات التقليدية، بما يفتح الباب أمام تغيير جذري في مفاهيم التفوق الجوي وإدارة العمليات العسكرية.

الولايات المتحدة تختبر مقاتلات قتالية دون طيار

تتصدر الولايات المتحدة جهود تطوير هذا النوع من الطائرات من خلال برنامج الطائرات القتالية التعاونية (CCA) التابع للقوات الجوية الأمريكية، والذي يستهدف تطوير نماذج قتالية غير مأهولة، أبرزها الطائرتان YFQ-42A من إنتاج شركة General Atomics، وYFQ-44A التي تطورها شركة Anduril.

وتستهدف هذه الطائرات تقديم الدعم للمقاتلات المأهولة عبر تنفيذ مهام الاستطلاع، ورصد التهديدات، وحمل الأسلحة، فضلاً عن القيام بأدوار الخداع العسكري، بما يمنح القوات الجوية قدرات عملياتية أوسع دون الحاجة إلى تخصيص طيار لكل طائرة.

وكانت الطائرة YFQ-42A قد أجرت أول رحلة طيران لها في أغسطس 2025، في خطوة ضمن مساعي تطوير طائرات قتالية قادرة على العمل بالتنسيق مع المقاتلات الحالية.

كيف يقود الذكاء الاصطناعي المقاتلات دون طيار؟

لا يقتصر مفهوم الطيران الذاتي على أنظمة الطيار الآلي التقليدية التي تحافظ على ارتفاع الطائرة وتتبع مساراً محدداً، بل يتطلب منظومات برمجية أكثر تطوراً قادرة على تحليل البيانات الواردة من الرادارات وأجهزة الاستشعار، وتقييم الظروف المتغيرة، وتنفيذ المهام وفقاً للأهداف المحددة.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي للطائرات تحليل المعلومات وتحديد التهديدات المحتملة ومشاركة البيانات مع المقاتلات المأهولة ومراكز القيادة، عبر شبكات اتصال مؤمنة.

لكن هذه القدرات تواجه تحديات تقنية معقدة، من بينها التشويش الإلكتروني، وانقطاع الاتصالات، وإمكانية تضليل أجهزة الاستشعار، ما يفرض ضرورة تطوير أنظمة قادرة على التعامل مع هذه الظروف بصورة آمنة وموثوقة.

بريطانيا واليابان وإيطاليا تستعد لمقاتلات الجيل السادس

وفي مسار موازٍ، تعمل المملكة المتحدة بالتعاون مع إيطاليا واليابان على تطوير برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، الذي يستهدف إدخال مقاتلة من الجيل السادس إلى الخدمة اعتباراً من عام 2035.

ويرتكز البرنامج على تطوير مقاتلة مأهولة مزودة بتقنيات التخفي، وأجهزة استشعار متقدمة، وقدرات فائقة لتبادل البيانات، إلى جانب أنظمة ذكاء اصطناعي تساعد الطيار على تحليل المعلومات واتخاذ القرارات.

ولا يتوقف طموح البرنامج عند تطوير مقاتلة متقدمة، بل يمتد إلى إنشاء منظومة قتالية متكاملة تربط الطائرة المأهولة بطائرات غير مأهولة وأنظمة عسكرية أخرى، بما يسمح بتنسيق المهام وتوسيع نطاق العمليات وجمع المعلومات الاستخباراتية وحمل تجهيزات إضافية.

هل يمكن الوثوق بطائرة مقاتلة تتخذ قراراتها بنفسها؟

رغم المزايا العسكرية المحتملة للطائرات غير المأهولة، فإن انتشارها يثير تساؤلات تقنية وقانونية وأخلاقية مهمة.

فمن الناحية العسكرية، قد يسهم الاستغناء عن الطيار في تقليل المخاطر البشرية، ويتيح نشر أعداد أكبر من الطائرات لتنفيذ المهام المختلفة، لكن تشغيل هذه المنظومات لا يخلو من تكاليف تتعلق بالمحركات والصيانة وأجهزة الاستشعار والبرمجيات وأنظمة الاتصالات الآمنة.

أما التحدي الأكثر حساسية فيتعلق باستخدام الأسلحة واتخاذ قرارات الاستهداف، إذ إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد هدف محتمل لا تعني بالضرورة قدرته على تقييم جميع الظروف القانونية والإنسانية المرتبطة بمهاجمته.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة تحدد حدود استقلالية هذه الطائرات، والمهام التي يمكنها تنفيذها بصورة مستقلة، والحالات التي تستوجب تدخلاً أو موافقة بشرية.

طيار المستقبل.. قائد سرب من الطائرات الذكية

تشير الاتجاهات الحالية إلى أن المرحلة المقبلة لن تشهد بالضرورة اختفاء الطيارين من قمرة القيادة، بل قد تؤدي إلى تغيير طبيعة دورهم بشكل جذري.

فبدلاً من قيادة مقاتلة واحدة بصورة مباشرة، قد يتولى الطيار مستقبلاً الإشراف على مجموعة من الطائرات غير المأهولة، وتوزيع المهام عليها، ومتابعة تنفيذ العمليات، بينما تتولى الأنظمة الذكية إدارة بعض وظائف الطيران والمهام الروتينية.

وبذلك، قد يتحول الطيار من قائد لطائرة منفردة إلى قائد لمنظومة جوية متكاملة تجمع بين القدرات البشرية والآلية.

وفي ظل هذا التحول، لن يكون التحدي الأكبر أمام شركات صناعة الطيران العسكري مجرد تطوير طائرة قادرة على الطيران دون طيار، بل ضمان قدرتها على تنفيذ المهام المعقدة بأمان وموثوقية، مع تحديد الحدود المناسبة لاستقلالية الآلة في ساحة المعركة.