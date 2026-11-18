أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ​اليوم الأربعاء أنه لا يعتقد بوجود تهديد وشيك للعاصمة الأمريكية، وذلك ‌ردا على ​سؤال بشأن تقرير لشبكة سي.إن.إن استند إلى تقييمات للمخابرات الأمريكية حول احتمال شن هجوم إيراني باستخدام "قنبلة قذرة" في واشنطن.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مخططا إيرانيا محتملا لشن هجوم، وذلك بعد أن سئل عن تقرير شبكة ⁠سي.إن.إن.

وقال روبيو، ردا على سؤال من صحفي في مانيلا عما إذا كان يشعر بالقلق من "هجوم وشيك" على واشنطن "لست قلقا... لا أعتقد ‌أن هناك أي تهديد وشيك".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية "تترقب دائما أي شيء يشكل تهديدا لسلامة الولايات المتحدة وأمنها".

وأومأ ترامب برأسه بالإيجاب أمس الثلاثاء عندما سأله ‌أحد الصحفيين عما إذا كانت إيران تخطط لتفجير قنبلة قذرة ‌في العاصمة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير في مانيلا "إننا ‌نبحث في الأمر".

وعندما سئل عما إذا ‌كان هناك تهديد وشيك، قال ترامب "حسنا، إذا كان هناك تهديد، فسيدفعون ثمنا لم يسبق لأي دولة ​أن دفعت مثله ‌من قبل".

وعندما سئل مرة ​أخرى عما إذا كان هناك ⁠سبب للاعتقاد بأن هناك هجوما وشيكا، قال ترامب "آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم مجانين".

ونقلت سي.إن.إن عن مصادر قولها ​يوم الاثنين ⁠إن معلومات مخابرات أمريكية ⁠تشير إلى أن طهران تعد خططا لتفجير قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية.

وتستخدم القنبلة القذرة متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة. وعلى عكس السلاح النووي، فإنها ⁠لا تسفر عن انفجار نووي، لكن يمكنها نشر تلوث إشعاعي والتسبب في اضطراب كبير وذعر عام.