لطالما أثارت الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس ون" اهتمام عشاق الطيران، ليس فقط بسبب تجهيزاتها الاستثنائية وقدراتها الأمنية، وإنما أيضا بسبب رواية شائعة تزعم أنها تستطيع التحليق إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى الهبوط، بفضل قدرتها على التزود بالوقود في الجو.

لكن الحقيقة، وفقا لمعلومات نشرتها مصادر عسكرية أمريكية متخصصة، أكثر تعقيدا من هذه الرواية، إذ تمتلك الطائرة الرئاسية الحالية بالفعل إمكانية التزود بالوقود أثناء التحليق، غير أن ذلك لا يعني أنها قادرة على البقاء في السماء إلى الأبد.

قدرة استثنائية على التزود بالوقود جوا

يتكون أسطول الطائرات الرئاسية الأمريكية الحالي من طائرتين من طراز VC-25A، وهما نسختان معدلتان من طائرة بوينغ 747-200B، دخلتا الخدمة عام 1990.

وتتميز الطائرتان بوجود منفذ خاص للتزود بالوقود أثناء الطيران، ما يتيح لهما استقبال الوقود من طائرات صهريجية دون الحاجة إلى الهبوط.

ووفقا لبيانات قيادة النقل الجوي الأمريكية، يبلغ مدى الطائرة نحو 12,550 كيلومترا دون التزود بالوقود جوا، وهو مدى يسمح لها بالوصول إلى معظم الوجهات الرئاسية دون توقف.

وذهبت مقالة نشرتها جامعة القوات الجوية الأمريكية في سبتمبر 2025 إلى وصف هذه القدرة بأنها تمنح الطائرة "مدى غير محدود"، وهي العبارة التي ساهمت في انتشار الاعتقاد بأنها لا تحتاج إلى الهبوط مطلقا.

هل زُوّدت إير فورس ون بالوقود أثناء وجود الرئيس على متنها؟

رغم وجود هذه الإمكانية الفنية، لا يزال استخدامها الفعلي خلال رحلات رئاسية محل خلاف.

ففي عام 2017، نقل موقع Defense One عن مصادر مطلعة على برنامج الطائرة الرئاسية أن طائرات VC-25A لم تستخدم قدرات التزود بالوقود أثناء الطيران.

في المقابل، أكد أحد مشغلي أذرع التزود بالوقود السابقين لموقع TWZ أنه شارك في عمليات تزويد طائرة إير فورس ون بالوقود أكثر من مرة، مشيرا إلى أن إحدى هذه العمليات وقعت خلال الرحلة السرية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش إلى الشرق الأوسط في نوفمبر 2003. ولم تؤكد القوات الجوية الأمريكية أيا من الروايتين بصورة رسمية.

ولعل أبرز ما يكشف حدود هذه الطائرة ما حدث في 11 سبتمبر 2001، عندما اضطر الرئيس الأمريكي آنذاك إلى الهبوط بطائرة إير فورس ون في قاعدة باركسديل الجوية بولاية لويزيانا، للحصول على الوقود والطعام وإمدادات أخرى، قبل استكمال الرحلة إلى قاعدة أوفوت في ولاية نبراسكا.

لماذا لا يمكنها البقاء في الجو إلى الأبد؟

حتى مع توافر الوقود بصورة مستمرة، تظل هناك عوامل تشغيلية وبشرية تفرض ضرورة الهبوط.

فأطقم الطيران تخضع لحدود زمنية وساعات عمل وراحة، كما أن مخزون الطعام والمياه والإمدادات على متن الطائرة ليس بلا حدود.

وفي هذا السياق، تبرز طائرة E-4B Nightwatch بوصفها النموذج الأمريكي المصمم بالفعل للعمل لفترات طويلة خلال الأزمات الكبرى.

فالطائرة، التي تعمل مركزا وطنيا للعمليات الجوية، تستطيع التحليق لمدة تصل إلى 12 ساعة في الظروف المعتادة، ويمكن تمديد بقائها في الجو إلى نحو 72 ساعة بفضل قدرتها على التزود بالوقود أثناء الطيران.

مفاجأة في الجيل الجديد من إير فورس ون

المفارقة أن الطائرة الرئاسية الأمريكية الجديدة لن تمتلك حتى القدرة المتوافرة في الطراز الحالي.

فقد أكدت الولايات المتحدة في سبتمبر 2017 استبعاد نظام التزود بالوقود أثناء الطيران من متطلبات تصميم الطائرتين الجديدتين VC-25B، المبنيتين على طراز بوينغ 747-8.

وأوضح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية آنذاك، أن القرار جاء من البيت الأبيض وليس من القوات الجوية، مرجعا ذلك إلى القيود المالية المفروضة على البرنامج.

وحذر دانفورد من أن فقدان هذه الإمكانية سيمثل عاملا مقيّدا، ما يستدعي وضع خطط تشغيلية تتناسب مع هذا التغيير.

وفي تطور لاحق، شهد الأول من يوليو 2026 أول رحلة للطائرة الرئاسية الانتقالية، وهي طائرة بوينغ 747-8 قدمتها قطر وخضعت للتعديل لتعمل مؤقتً ضمن برنامج الطائرة الرئاسية الجديدة، حيث حلّقت وعلى متنها الرئيس دونالد ترامب.

كما أشارت تقارير متخصصة إلى أن هذه الطائرة الانتقالية لا يُرجح أن تمتلك هي الأخرى إمكانية التزود بالوقود أثناء الطيران.

حقيقة تختلف عن الأسطورة

تكشف هذه المعلومات أن قدرة "إير فورس ون" على التزود بالوقود أثناء التحليق حقيقة فنية موثقة، لكنها لا تعني أنها طائرة لا تحتاج إلى الهبوط أبدا.

فمتطلبات تشغيل الطائرة، وراحة الطاقم، والإمدادات اللوجستية، تظل عوامل أساسية تحدد مدة بقائها في الجو.

وبينما تمتلك الطائرات الرئاسية الحالية هذه الميزة، فإن الجيل الجديد سيفقدها، في مفارقة تضع حدا للاعتقاد الشائع بأن كل طائرة تحمل اسم "إير فورس ون" قادرة على التحليق بلا توقف.