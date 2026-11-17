دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى توخي مزيد من الحذر عند زيارة أوروبا خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وفقا لتنبيهات أمنية نشرتها أمس الاثنين سفارات وبعثات دبلوماسية أمريكية في عدد من الدول الأوروبية.

وحثت التنبيهات الأمريكيين على توخي اليقظة، لا سيما في التجمعات الكبيرة والفعاليات العامة، محذرة من أن هذه الأماكن قد تكون أهدافا محتملة للجماعات الإرهابية والمجرمين.

لكن التنبيهات لم تشر إلى أي معلومات محددة بشأن هجوم مخطط له أو تهديد بعينه. وتشمل المواقع التي حددتها باعتبارها أهدافا محتملة الأسواق ومراكز التسوق ومحطات النقل الرئيسية.

كما حذرت السفارات من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر بسبب الإضرابات والمظاهرات، فضلا عن سلسلة من البلاغات الكاذبة عن تهديدات بوجود قنابل، شهدتها حركة الطيران الأوروبية في الآونة الأخيرة.

وصدرت هذه التحذيرات في عدد من الدول، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال.