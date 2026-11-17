أظهر استطلاع للرأي أجرته ​رويترز/إبسوس ونشرت نتائجه أمس الاثنين أن شعبية الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب لا تزال قرب أدنى مستوى لها خلال رئاسته، بينما ظهرت مؤشرات على تراجع شعبية زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ داخل الحزب عشية تحد يواجهه على منصبه القيادي.

وأشار الاستطلاع الذي استمر أربعة ⁠أيام أن 32 بالمئة من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض، وهي نسبة ظلت ثابتة في أربعة استطلاعات متتالية أجرتها رويترز/إبسوس منذ ‌منتصف أكتوبر، عندما بلغ معدل تأييده 31 بالمئة في أدنى مستوى خلال مسيرته الرئاسية.

وتراجعت شعبية ترامب ‌هذا العام مع تأثير الحرب الأمريكية في إيران ‌على الأوضاع المالية للأمريكيين، إذ أدت إلى ‌ارتفاع حاد في أسعار ‌الوقود. وأسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في فقدان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ​ترامب السيطرة على ‌الكونغرس في ​انتخابات التجديد النصفي التي جرت ⁠في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر ⁠الاستطلاع انقساما ⁠بين المشاركين الديمقراطيين بشأن قيادة الحزب في الكونغرس، إذ كانت النظرة السلبية إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك ⁠شومر أكثر شيوعا من النظرة الإيجابية إليه.

في المقابل، حظي زعيم الحزب في مجلس النواب حكيم جيفريز بنظرة إيجابية داخل الحزب تفوق النظرة السلبية تجاهه.

وقال نحو 34 بالمئة من الديمقراطيين المشاركين في ‌الاستطلاع إن نظرتهم إلى شومر إيجابية، بينما يواجه تحديا على زعامة الحزب ​من زميله السناتور الديمقراطي كريس فان هولن عن ولاية ماريلاند.

وقال 43 بالمئة إنهم لا يفضلون شومر في زعامة الحزب، فيما أفاد 22 بالمئة بأنهم لم ​يسمعوا به من ‌قبل.