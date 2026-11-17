أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ​الاثنين أنه قد يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ‌أون في ​الصين هذا الأسبوع، في إعلان مفاجئ قد يعيد ترتيب مسار رحلته إلى شرق آسيا.

والتقى ترامب مع كيم عدة مرات خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، في إطار دبلوماسية مباشرة غير مسبوقة لم تنجح في إقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن ⁠الأسلحة النووية.

كان ترامب قد أبدى سابقا رغبته في عقد اجتماع آخر مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ولايته الحالية، لكنه سبق أن أعلن عن لقاءات مع كيم لم تعقد قط بما ‌في ذلك خلال زيارة إلى آسيا العام الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار في وقت سابق إن ترامب لا توجد لديه خطط فورية ‌لعقد اجتماع آخر، في حين قالت كوريا الشمالية ‌إنها لا ترى حاجة إلى محادثات في الوقت الراهن ونددت ‌بالسياسات العدائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وصرح ‌ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى الفلبين والصين أن حضور الزعيم الكوري ​الشمالي يعود في ‌نهاية المطاف إلى نظيره ​الصيني شي جين بينغ، مؤكدا ⁠أن أي اجتماع سيعقد في الصين.

وأضاف ترامب "كان شي هنا... وسنلتقي أيضا بالرئيس (الروسي) بوتين، وقد نلتقي بكيم جونغ أون أيضا". وتابع "لذا سيكون ذلك جيدا. ​لدينا فرصة ⁠لإنجاز الكثير من الأمور".

وقال ⁠ترامب في إشارة إلى كيم "قد يأتي. لا أعرف. الأمر متروك للرئيس شي". ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق ⁠على تصريحات ترامب.

وأكد الكرملين أمس الاثنين أن اجتماعا مقررا بين بوتين وترامب وشي على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في الصين هذا الأسبوع سيكون له تأثير كبير على الشؤون العالمية.

وقال ترامب إنه سيناقش مع شي وبوتين مسألة ‌نزع السلاح النووي والوضع في إيران وأوكرانيا، إلى جانب التجارة والاقتصاد، لكن مسؤولين ومحللين أمريكيين ​قللوا من احتمال التوصل إلى اتفاق مهم.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في وقت لاحق أمس الاثنين إن بوتين قد يلتقي مع كيم إذا قدم ​إلى الصين.