كييف وموسكو تتبادلان طرود عيد الميلاد لأسرى الحرب

تبادل كبار ممثلي حقوق الإنسان في أوكرانيا وروسيا رسائل وطرود عيد الميلاد لأسرى الحرب وذلك في اجتماع عقد في بيلاروس.

وتم تأكيد عماية التبادل من جانب محقق الشكاوى الأوكراني دميترو لوبينيتس ومفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا.

ولم يؤكد المسؤولان مكان الاجتماع في بيلاروس، الحليف الوثيق لروسيا والتي تقع أيضا على الحدود مع أوكرانيا.

وهذا هو أول اتصال علني معروف بين ممثلين رفيعي المستوى من الطرفين المتحاربين منذ عدة أشهر.

وكتبت موسكالكوفا على تطبيق تيليجرام أنه تم تبادل 1500 طرد بمناسبة عيد الميلاد لأسرى الحرب ورسائل من أقاربهم.

وقال لوبينيتس إنه تم أيضا تسليم قوائم أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا.

وكانت عملية التبادل مرتبطة بإعادة أكثر من 500 جثة لجنود أوكرانيين من روسيا، تم الإعلان عنها في وقت سابق .

وقال الجانبان إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر توسطت في عملية التبادل.