عودة السفر الجوي بأمريكا لطبيعته





عاد السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى ​طبيعته إلى حد كبير اليوم الاثنين بعد إلغاء أكثر ‌من 18 ​ألف رحلة جوية على مدار ثلاثة أيام نتيجة لأطول توقف تام للرحلات الجوية منذ 25 عاما، والذي حدث يوم الجمعة ويشتبه في كونه ناجما عن جهاز توجيه واحد تم تركيبه في أثناء أعمال صيانة روتينية.

وفي تعليقات عبر شبكة سي.إن.بي.سي، قال ⁠وزير النقل شون دافي إن الأثر الاقتصادي لهذه الاضطرابات، التي تسببت أيضا في تأخير ما يقرب من 28 ألف رحلة جوية، سيصل إلى "مليارات الدولارات".

وتم تسجيل إلغاء 300 رحلة وتأخير 1500 ‌رحلة فقط اليوم الاثنين، حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش)، انخفاضا من أكثر من 2300 رحلة ملغاة وتأخر ‌11 ألف رحلة أمس الأحد، وفقا لموقع فلايت أوير ‌المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.

وتواجه أكبر أربع شركات طيران أمريكية ‌خسائر في الأرباح تقدر بنحو ‌345 مليون دولار جراء توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وفقا لشركة الوساطة المالية (بيرنشتاين).

ورفع دافي ​يوم الجمعة قيمة ‌طلبه للحصول على ​تمويل لمراقبة الحركة الجوية والمطارات من ⁠30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار. ولا تزال إدارة الطيران الاتحادية تستخدم معدات قديمة، بما في ذلك أجهزة كمبيوتر من طراز (كومباك) ​وأقراص ⁠مرنة وشرائط ورقية ⁠لتتبع الطائرات.

وقال دافي اليوم الاثنين "هذا النظام المتهالك يبعث برسالة إلى الشعب الأمريكي مفادها 'مهلا، نحن بحاجة إلى استثمارات'... حان الوقت الآن لتخصيص مبلغ كبير ⁠من المال لتحديث النظام".

ويقول الديمقراطيون في الكونجرس إن دافي لم ينفق سوى مليار دولار من المبلغ المبدئي البالغ 12.5 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي لمراقبة الحركة الجوية. كما يطالبون بعقد جلسات استماع للتحقيق في الأسباب التي أدت ‌إلى انقطاع الاتصالات، والذي تسبب في توقف حركة الطيران الأمريكية بالكامل تقريبا لمدة تزيد على ​أربع ساعات يوم الجمعة.

ويرغب دافي والجمهوريون في اتخاذ إجراءات سريعة بشأن التمويل الإضافي في الأسابيع القليلة المقبلة قبل انتهاء ولاية الكونجرس الحالي وبداية الولاية الجديدة التي سيكون للديمقراطيين فيها الأغلبية بدءا من ​يناير .