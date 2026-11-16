قمة شنتشن.. اختبار التفاهم بين الكبار



طاولة واحدة في شنتشن، وثلاث أجندات.

تلتقي الولايات المتحدة والصين وروسيا تحت عنوان السلام العالمي، لكن التصريحات والتحضيرات تكشف أن لكل عاصمة أولوياتها. واشنطن تريد بحث خفض الأسلحة النووية وإنهاء حرب إيران، وموسكو تدفع نحو تسوية في أوكرانيا، وبكين تستضيف الطرفين مع تمسكها برفض مفاوضات ثلاثية لخفض ترسانتها في المرحلة الحالية. وبين مكاسب الحضور التي يتحدث عنها محللون، واعتراضات الأطراف الغائبة، تتباين التوقعات بشأن قدرة القمة على إنتاج التزامات تتجاوز انعقادها.

الاجتماع مقرر الخميس، 19 نوفمبر، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، ويأتي بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأمريكية الروسية في فبراير الماضي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، الاثنين، إنه أول اجتماع مباشر بين رؤساء الدول الثلاث، وسيبحث صون السلام العالمي والاستقرار الاستراتيجي، دون إعلان تفاصيل جدول الأعمال.

وفي التحضير لهذه القمة، برزت المبادرة الروسية، فبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حُدّث في 19 أكتوبر، اقترح بوتين الاجتماع على ترامب خلال اتصالهما في 9 أكتوبر، وفق ضابط استخبارات روسي سابق أُطلع على الأمر. ونقلت الصحيفة عن مطلعين أن موسكو تريد تسوية للحرب بشروط مواتية لها، في لقاء لا يحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويرى داني راسل، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، أن بوتين الأكثر استفادة من القمة، وأن انعقادها مكسب دبلوماسي لموسكو، وذلك في تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية. ومن الجانب الروسي، اعتبر الخبير أندريه كورتونوف، في تصريحات نشرتها منصة «آر بي كا» الإخبارية الروسية، الاثنين، أن المشاركة تؤكد موقع روسيا بين القوى الكبرى.

واشنطن تصل إلى الاجتماع بعد خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية. وربطت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، الصادرة بالإنجليزية في هونغ كونغ، في تقرير نشرته في 9 نوفمبر، نقلاً عن محللين، بين هذه النتائج والضغط على إدارة ترامب لتحقيق اختراق بشأن إيران. ونقلت عن مراقبين صينيين أن بكين قد توفر منصة للوساطة، دون أن يعني ذلك استعدادها للضغط على طهران لقبول اتفاق.

وكان ترامب قد أعلن في 8 نوفمبر، وفق وكالة «رويترز»، عزمه بحث إنهاء حرب إيران والقضايا النووية مع شي وبوتين، لكن مسؤولاً أمريكياً قال، في إفادة نقلتها وكالة «الأناضول» التركية في 14 نوفمبر، إن واشنطن لا تتوقع اتفاقاً من الاجتماع، وإنما تنظر إليه بوصفه بداية للحوار بين الدول الثلاث على مستوى القادة.

ولبكين حساباتها أيضاً، وتبدأ من شكل الحوار، فقد نقلت «وول ستريت جورنال» في 9 نوفمبر عن مسؤول صيني أن استضافة القمة تستلزم إعداداً يضمن جدول أعمال ونتائج متفقاً عليها، وإلا فضّلت الصين لقاءات ثنائية. وفي التقرير نفسه، وصف كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، الاجتماع بأنه محفوف بالمخاطر وصعب التنبؤ بالنسبة إلى شي، ورأى أن بكين تفضّل إدارة علاقتيها بواشنطن وموسكو كلاً على حدة.

وفي الملف النووي، تتباين شروط التفاوض. وقالت ماو نينغ، الاثنين، بحسب المحضر الرسمي للخارجية الصينية، إن القوة النووية لبلادها ليست بمستوى الولايات المتحدة وروسيا، وإن مطالبتها بمفاوضات ثلاثية لنزع السلاح في المرحلة الحالية غير عادلة أو معقولة أو واقعية. ومن جانبها، ذكّرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية في 15 نوفمبر بأن موسكو تطالب باحتساب القدرات البريطانية والفرنسية ضمن الترتيبات المتعددة الأطراف للحد من التسلح.

وسط هذه الشروط، ظهر الذكاء الاصطناعي مساحة محتملة للتقارب، فقد أفادت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في 11 نوفمبر، نقلاً عن مصادر، بأن التحضيرات تناولت دوره في أنظمة القيادة والسيطرة النووية. وطرحت الباحثة هيذر وليامز، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، في النص الذي أعادت صحيفة «ذا ستار» الماليزية نشره الاثنين، احتمال الاتفاق على إبقاء القرار النووي تحت السيطرة البشرية. ويظل ذلك احتمالاً تفاوضياً، دون إعلان رسمي عن اتفاق بشأنه.

وأشار التقرير أيضاً إلى احتمال سعي ترامب لبيان يؤكد وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي. وهنا يبرز التمييز الذي شدد عليه الخبير أنطون خلوبكوف، في تصريحات نشرتها «كوميرسانت» في 15 نوفمبر، فمنع انتشار السلاح وخفض الترسانات القائمة مساران مختلفان، وقد يعقّد تداخل المصطلحات في الخطاب الأمريكي التحضير للمحادثات.

أما أوروبا، فتطالب بدور في التفاهمات التي تمس أمنها. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في 13 نوفمبر، بحسب النص المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، إن أمن أوروبا مرتبط بأمن أوكرانيا، وإن القادة اتفقوا على تشكيل فريق أوروبي للمفاوضات. وشدد على أن أوكرانيا وحدها تملك شرعية اتخاذ القرارات المتعلقة بأراضيها وسيادتها، وأن ضمانات الأمن يجب أن تصاغ ضمن «تحالف الراغبين» بالتنسيق الوثيق مع حلف شمال الأطلسي.

وفي رسالة مباشرة إلى واشنطن، طلب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في 13 نوفمبر، وفق «رويترز»، عدم مفاجأة الأوروبيين بنتائج محادثات ترامب وبوتين. ورفض جعل إعادة ترتيب البنية الأمنية الأوروبية محور المفاوضات، معتبراً أن الإطار قائم في حلف الأطلسي، وأن المطلوب تحديد كيفية ضمان أمن أوكرانيا بعد تحقيق السلام.

لكن المشاركة الأوروبية نفسها لم تُحسم مع موسكو، فقد قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، الاثنين، وفق «رويترز»، إن روسيا لم توافق بعد على انضمام الأوروبيين إلى الجولة المقبلة من مفاوضات أوكرانيا، خلافاً لما أعلنه المبعوثان الأمريكيان بعد لقائهما بوتين. ويتعلق الخلاف بمسار المفاوضات الذي استؤنف مؤخراً، وليس بتوسيع قمة شنتشن الثلاثية.

وفي شأن شنتشن، أكد أوشاكوف، بحسب «كوميرسانت»، الاثنين، أن بوتين وترامب سيبحثان التسوية الأوكرانية، دون تحديد نطاق تناولها في الاجتماع الثلاثي. وكان زيلينسكي قد قال في 20 أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس»، إن اجتماع الدول الثلاث شأن يخصها، لكن بحث مستقبل أوكرانيا لا يكون مقبولاً إلا بحضورها.

وترافق هذه الاعتراضات مخاوف من «يالطا جديدة»، حذّر زيلينسكي من أن تعني إعادة توزيع مناطق النفوذ، وفق تقرير فرانس برس، الاثنين، ففي فبراير 1945، اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين في شبه جزيرة القرم لبحث ترتيبات نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها، بما شمل ألمانيا وبولندا وأوروبا الشرقية وتأسيس الأمم المتحدة. وتستحضر المقارنة الحالية، كما عرضتها التغطيات، احتمال اتخاذ القوى الكبرى قرارات تمس دولاً غير ممثلة على طاولتها.

غير أن تشبيه القمتين لا يحظى باتفاق المحللين، فقد حذّر إيفان تيموفيف، في تحليل نشرته «آر بي كا»، الاثنين، من تجاهل اختلاف الظروف التاريخية، ومن توقع اتفاقات ملزمة دون تحضير كافٍ. وأضاف كورتونوف أن تباين أهداف القادة وقدرة قوى أخرى على الاعتراض على تفاهماتهم يحدّان من إمكان تقرير مصائر العالم بهذه الصيغة.

وبين الطموحات والتحفظات، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مانيلا، الاثنين، وفق «رويترز»، استعداد المنظمة لدعم أي برنامج لنزع السلاح النووي، مع تأكيده أن الوصول إليه غير مضمون. ودعا إلى تفاوض جدي لإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب بين الولايات المتحدة وإيران، محذراً من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.