اليابان تعلن تعرض حاسوب "فوجاكو" العملاق لاختراق غير مصرح به

تعرض نظام تشغيل حاسوب "فوجاكو" العملاق، الرائد في اليابان، لاختراق غير مصرح به، بحسب ما أعلنه معهد "ريكين" للأبحاث، المدعوم من الدولة، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن المعهد أبلغ وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، بالواقعة، ويتم حاليا التحقيق لمعرفة ما إذا كان قد تم تسريب أي معلومات.

جدير بالذكر أن حاسوب "فوجاكو"، الذي تم تطويره بالتعاون بين معهد "ريكين" وشركة "فوجيتسو" المحدودة، كان قد بدأ عملياته التشغيلية الكاملة في مارس من عام 2021، حيث جاء خلفا للحاسوب "كيه" العملاق الذي تم إخراجه من الخدمة في عام 2019.

ويقع الحاسوب في مركز علوم الحوسبة التابع لمعهد "ريكين" في مدينة كوبي بغرب اليابان، ويشكّل ركيزة أساسية لعمليات المحاكاة القوية المستخدمة في البحث العلمي وتطوير التقنيات الصناعية والعسكرية.

يشار إلى أن فوجاكو، الذي تم تسميته تيمنا بجبل فوجي، كان الحاسوب الأسرع في العالم من حيث سرعة الحوسبة عندما بدأ تشغيله.