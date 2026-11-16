روسيا تقيد حركة المرور على جسر القرم بعد وقوع هجوم

أعلن سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، عبر تطبيق "تليغرام"، أنه سيتم تقييد حركة المرور فوق جسر القرم حتى منتصف نهار اليوم الاثنين تقريباً، وذلك بعد وقوع هجوم.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن فرق الطوارئ تعمل حالياً على التعامل مع تداعيات الهجوم، حيث تم إنشاء مركز عمليات في مدينة كيرتش.

ولم يقدم أكسيونوف أي تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم، أو الأسلحة المستخدمة فيه.

جدير بالذكر أن الجسر يربط منطقة "كراسنودار" الروسية بشبه جزيرة القرم، ويعد طريقا رئيسيا للإمدادات البرية وإمدادات السكك الحديدية إلى شبه الجزيرة.

ويشار إلى أن روسيا وأوكرانيا كثفتا هجماتهما على الجسور في الأسابيع الأخيرة، وذلك في محاولة لعرقلة وصول الإمدادات العسكرية.