بحاملة طائرات ثالثة.. أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط

من المقرر أن تصل حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى منطقة الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" سوف تنضم إلى حاملتي الطائرات "جورج إتش. دبليو. بوش" و"جورج واشنطن" في المنطقة بحلول اليوم الاثنين.

وقال باراك رافيد، مراسل بوابة أكسيوس الإخبارية على منصة إكس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، إن حاملة الطائرات روزفلت وصلت إلى المنطقة يوم الأحد.

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط، على هذه التقارير.

ومن غير الواضح ما إذا كانت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ستحل محل إحدى الحاملات الموجودة بالفعل في الشرق الأوسط أم أنها ستكون انتشارًا إضافيًا. وإذا بقيت الحاملات الثلاث جميعها، فسيرتفع الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يرغب في العودة إلى العمليات القتالية الكبرى في إيران. ومع ذلك، لا يزال الصراع دون حل، والمفاوضات في طريق مسدود منذ شهور.