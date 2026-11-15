المراكز الأفريقية: تفشي إيبولا لا يزال خارجاً عن السيطرة في الكونغو





​قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية ‌منها ​اليوم الأحد إن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو لا يزال خارجا عن السيطرة بعد مرور ستة أشهر على الإعلان عنه، ⁠مشيرة إلى مشكلات منها الهجمات القاتلة على الموظفين في قطاع الخدمات الطبية وعدم دفع ‌رواتبهم ونقص الموارد.

وقال جان كاسيا المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض ‌في مقابلة مع رويترز "نتفق جميعا ‌اليوم على أن هذا ‌التفشي لا يزال خطيرا، ‌ولا يزال خارجا عن السيطرة".

وتشير بيانات ​حكومية إلى ‌ورود ​تقارير عن أكثر من ⁠11200 إصابة و5500 وفاة منذ الإعلان عن تفشي المرض في ​15 ⁠مايو .

وقال كاسيا إن أكثر من 80 بالمئة من الحالات الجديدة ⁠تظهر خارج قوائم المخالطين، وأكثر من 65 بالمئة من الوفيات تحدث في المجتمع المحلي خارج المراكز الصحية. وتكون عدوى فيروس إيبولا ‌أشد ما يمكن خلال المراحل المتأخرة من ​المرض.