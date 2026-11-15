تايغر.. المقاتلة التي أسقطت نفسها وصنعت مجد "الملائكة الزرقاء"

في تاريخ الطيران العسكري، هناك طائرات لم تحقق النجاح المتوقع منها في ساحات العمليات، لكنها صنعت لنفسها مكانة استثنائية في ذاكرة الطيران، ومن أبرز هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية غرومان F11F تايغر التي ارتبط اسمها بفريق الاستعراض الجوي التابع للبحرية الأمريكية "الملائكة الزرقاء"، وكانت أول طائرة أسرع من الصوت يعتمدها الفريق في عروضه الجوية.

ظهرت تايغر خلال موسم العروض الجوية لعام 1957، بتصميم انسيابي لافت تميز بجسم ضيق عند المنتصف ومقدمة حادة، إلى جانب أجنحة مائلة للخلف، بما منحها قدرة على اختراق حاجز الصوت، وعلى الرغم من أنها لم تحقق النجاح التشغيلي الذي كانت البحرية الأمريكية تأمله، فإنها تحولت إلى واحدة من أبرز الطائرات في تاريخ العروض الجوية، بعدما استمر الفريق في استخدامها لمدة 12 موسما، حتى عام 1968.

تصميم متطور وإمكانات تفوق سرعة الصوت

بدأ تطوير الطائرة عام 1952 لدى شركة غرومان، باعتباره مشروعا لتحديث المقاتلة F9F Cougar، إلا أن التصميم النهائي ابتعد بصورة كبيرة عن الطائرة الأصلية، ليقدم مقاتلة جديدة خفيفة الوزن، تعمل بمحرك نفاث واحد من طراز Wright J65، تبلغ قوة دفعه 10,500 رطل.

وأجرت الطائرة أول رحلة جوية لها في 30 يوليو 1954، قبل أن تنجح النسخة المزودة بالحارق اللاحق في تجاوز سرعة الصوت، وفي أبريل 1955، اعتمدت البحرية الأمريكية الطراز الإنتاجي تحت التسمية F11F-1، قبل أن تبدأ اختبارات تشغيله على حاملات الطائرات عام 1956.

ومن أبرز سمات التصميم اعتماد نظام طي يدوي لأطراف الأجنحة، لتسهيل تخزين الطائرة على حاملات الطائرات، فضلا عن تصميم جسمها الذي استهدف تقليل مقاومة الهواء عند الاقتراب من سرعة الصوت.

مسيرة تشغيلية قصيرة

دخلت مقاتلات تايغر الخدمة لدى عدد محدود من أسراب البحرية الأمريكية في أواخر خمسينات القرن الماضي، من بينها السربان VF-21 وVF-191، وعملت على متن حاملات طائرات مثل USS Forrestal وUSS Ranger.

لكن مسيرتها التشغيلية لم تدم طويلا، في ظل ظهور مقاتلات أكثر تطورا وقدرة، أبرزها Vought F8U Crusader وF4H Phantom II، إلى جانب محدودية مدى الطيران وقصر فترة البقاء في الجو، فضلا عن المشكلات المرتبطة بموثوقية المحرك.

وتوقف إنتاج الطائرة عند 199 مقاتلة من النسخة القياسية، قبل أن تغادر الخدمة على حاملات الطائرات بحلول عام 1961، إلا أن مسيرتها لم تنتهِ، إذ انتقلت إلى مهام التدريب المتقدم على الطيران الأسرع من الصوت في قواعد البحرية الأمريكية بولاية تكساس.

"الملائكة الزرقاء".. المرحلة الأكثر شهرة

كانت المحطة الأبرز في تاريخ F11F Tiger انضمامها إلى فريق الاستعراض الجوي "الملائكة الزرقاء" عام 1957، حيث استخدم الفريق في البداية النسخة ذات المقدمة القصيرة، قبل الانتقال إلى النسخ الإنتاجية ذات المقدمة الأطول.

وأثبتت الطائرة ملاءمتها الكبيرة لمناورات التشكيلات الجوية بفضل خفة وزنها وسرعة استجابتها، وأسهمت في تطوير العروض الجماعية للفريق، ومن أبرز ما شهدته تلك الفترة ظهور التشكيل السداسي على هيئة حرف دلتا، الذي أصبح لاحقا إحدى العلامات المميزة لعروض "الملائكة الزرقاء".

كما ساهمت الطائرة في تعزيز شهرة الفريق عالميا، إذ شهد عرض جوي فوق مكسيكو سيتي عام 1964 حضورا جماهيريا قُدّر بنحو 1.5 مليون شخص، فيما حقق الفريق حضورا لافتا خلال معرض باريس الجوي عام 1965.

واستمر استخدام تايغر حتى نهاية موسم 1968، قبل أن يستبدلها الفريق عام 1969 بالمقاتلة الأكبر حجما F-4J Phantom II.

Super Tiger.. محاولة لتحقيق أداء أكبر

لم تكتفِ شركة غرومان بالإمكانات التي قدمتها النسخة القياسية، بل سعت إلى تطوير نسخة أكثر قوة وأداءً من خلال تزويد الطائرة بمحرك General Electric J79.

وجرى تحويل طائرتين من النسخة الإنتاجية إلى الطراز F11F-1F، الذي حمل اسم Super Tiger، مع تعديلات شملت تكبير مداخل الهواء وتركيب المحرك الجديد، وتمكنت هذه النسخة من تجاوز سرعة ماخ 2، لتقدم أداءً أعلى بكثير من الطراز الأساسي.

وفي أبريل 1958، حققت إحدى طائرات Super Tiger إنجازا بارزا، بعدما تمكن الطيار جورج واتكينز من تسجيل رقم قياسي عالمي في الارتفاع، بلغ 76,828.8 قدما، خلال رحلة انطلاقا من قاعدة إدواردز الجوية.

ورغم قدراتها المتقدمة، لم تعتمد البحرية الأمريكية الطائرة للإنتاج والتشغيل، بعدما خلصت إلى أن وزنها لا يتناسب مع متطلبات العمل من حاملات الطائرات.

مقاتلة أسقطت نفسها بنفسها

ومن أكثر الوقائع غرابة في تاريخ الطائرة الحادث الذي وقع في 21 سبتمبر 1956، عندما أطلق طيار الاختبار توم أتريدج نيران مدفع الطائرة أثناء الغوص، قبل أن تصطدم الطائرة بالقذائف التي أطلقتها بنفسها.

وأدى الحادث إلى اضطرار الطيار لتنفيذ هبوط اضطراري انتهى بتحطم الطائرة، لكنه نجا، لتدخل F11F Tiger التاريخ بوصفها أول طائرة نفاثة معروفة أسقطت نفسها بنيرانها.

إرث يتجاوز الخدمة العسكرية

على الرغم من قصر مسيرتها كمقاتلة عاملة ضمن الأسطول الأمريكي، فإن غرومان F11F Tiger تركت بصمة واضحة في تاريخ الطيران، بفضل تصميمها المتقدم وقدراتها على الطيران الأسرع من الصوت، ودورها المحوري في تطوير عروض فريق "الملائكة الزرقاء".

وتجسد الطائرة مفارقة لافتة في تاريخ الصناعات الجوية، فقد لم تحقق النجاح التشغيلي الذي تطلعت إليه البحرية الأمريكية، لكنها اكتسبت شهرة عالمية بفضل عروضها الجوية، لتظل واحدة من الطائرات التي ارتبطت بمرحلة مهمة من تطور الطيران العسكري الأمريكي.