"لا أعرف ماذا أفعل".. استغاثة جوية تكشف ارتباك الأجواء الأمريكية

كان طالب الطيران بمفرده في قمرة القيادة خلال أول رحلة منفردة ​له عبر البلاد عندما أبلغه مراقب للحركة الجوية بتعليمات لم يكن يتوقع سماعها قط.. ‌تم فرض وقف ​للإقلاع على مستوى البلاد وعليه الهبوط.

وقال للمراقبة الجوية "سيدتي.. أنا طالب طيران. بصراحة، هذه أول مرة أقوم فيها برحلة منفردة عبر البلاد، ولا أعرف ماذا أفعل".

وأظهر هذا التبادل الذي جرى فوق تكساس يوم الجمعة جانبا من الارتباك في الأجواء بعدما أدى تعطل شبكة اتصالات إلى دفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لوقف الرحلات المغادرة في أنحاء الولايات المتحدة لأكثر من أربع ساعات. ⁠ولا يتوقع أن تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم الأحد.

وكان الطيار قد أقلع من مطار هيكس قرب فورت وورث. وبدأت المراقبة الجوية بهدوء توجيهه للعودة، وأرشدته للابتعاد عن طائرات أخرى في المنطقة، بينها طائرتان هليكوبتر.

ومع اقترابه ‌من المطار، طلب الطيار تطمينات بأن العودة آمنة. وسأل "هل هناك أي خطب في هيكس؟"

وأكدت له المراقبة الجوية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وواصلت إرشاده خلال الاقتراب من المدرج. وهبطت طائرته بسلام بعد ‌دقائق، وفقا لخدمة فلايت أوير لتتبع الرحلات.

وكانت محنة الطيار مثالا على الارتباك ‌الذي عم نظام الطيران الأمريكي بعد إعلان وقف الرحلات بعد ظهر الجمعة، حين كانت نحو أربعة ‌آلاف طائرة في الأجواء.

وهبطت جميعها ‌بسلام رغم عمل مراقبي الحركة الجوية بقدرات جزئية فقط للرادار والاتصالات.

وكان هذا أول توقف على مستوى البلاد منذ تعطل أجهزة ​الكمبيوتر التابعة لإدارة الطيران الاتحادية في ‌يناير 2023. وقبل ​ذلك، كان آخر توقف من هذا النوع ⁠عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

حفل موسيقي في الجو

تقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين في صالات المطارات من بوسطن إلى سياتل ومن نيويورك إلى لوس أنجلوس. وامتلأت المطارات بالركاب الذين واجهوا إلغاء ​الرحلات وطوابير طويلة ⁠بينما سارعت شركات الطيران إلى ⁠إعادة حجز رحلاتهم. وتخلى بعضهم عن السفر جوا تماما وبحثوا عن سيارات مستأجرة وحافلات وقطارات.

وكانت فرق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ودوري الهوكي الوطني وفرق رياضية جامعية بين من هرعوا لإعادة ⁠ترتيب رحلاتهم، بينما حذرت شركات الطيران من أن الطائرات وأطقمها التي خرجت عن مواقعها قد تتسبب في إلغاءات مطلع الأسبوع.

لكن التجربة لم تكن سيئة للجميع.

فعلى ارتفاع شاهق فوق الاضطراب، وجد ركاب على متن رحلة لشركة ساوث ويست إيرلاينز من لوس أنجلوس إلى أورلاندو أنفسهم يتشاركون الطائرة مع عدة فرق موسيقية كانت متجهة إلى جولة فانس ووربد.

وكانت فرق هوباستانك وسيمبل بلان ‌وذا يوزد والمغنية لولو على متن الرحلة التي غادرت لوس أنجلوس قبل إعلان وقف الرحلات على مستوى البلاد. ومع انتشار ​أنباء التوقف، حول الموسيقيون مقصورة الطائرة إلى حفل موسيقي مرتجل، مستخدمين ميكروفونات ومكبرات صوت أحضروها معهم إلى الطائرة، وبثوا الموسيقى عبر نظام النداءات الداخلية للطائرة، وفقا لمقاطع فيديو وروايات نشرت على الإنترنت.

وكتبت لولو لاحقا أن الركاب الذين لديهم خدمة واي فاي علموا، بينما كانوا يحلقون على ارتفاع 35 ​ألف قدم، أن الطائرات في أنحاء البلاد ‌يجري وقفها على الأرض.