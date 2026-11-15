هل تسبب جهاز توجيه في إرباك الطيران الأمريكي وإلغاء آلاف الرحلات؟

أكد مسؤولون حكوميون أن التعطل الهائل الذي استمر قرابة ‌خمس ​ساعات في نظام الطيران الأمريكي، وتسبب في إلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة جوية منذ أول أمس الجمعة، ربما يكون ناجما عن جهاز توجيه واحد ركبته شركة إل.ثري.هاريس المتعاقدة مع الحكومة.

وهذه الواقعة هي أحدث مثال ⁠مؤلم على تقادم نظام الاتصالات الخاص بمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، والصعوبات التي تواجه استبدال الأنظمة مع الحفاظ على عمل أنظمة الاتصالات القديمة.

وتعطل نظام الاتصالات ‌القديم التابع لإدارة الطيران الاتحادية في السنوات القليلة الماضية بسبب انقطاع الألياف الضوئية، وحذف الملفات عن طريق الخطأ، ورائحة ‌كيميائية قوية ناتجة عن ذوبان أحد المكونات. وقال ‌المسؤولون إن النظام سيتعطل مرة أخرى إلى حين تحديثه ‌بنحو صحيح.

وقال وزير النقل ‌شون دافي السبت "كان هذا نظاما تابعا لإدارة الطيران الاتحادية لم يرقَ ​إلى مستوى التحدي".

وأضاف ‌دافي أمس ​أن إل.ثري.هاريس تجري صيانة دورية ⁠لتحويل خطوط الاتصالات من الأسلاك النحاسية القديمة إلى الألياف الضوئية في موقع بعيد واحد على الأقل. وأبلغ مسؤولون رويترز ​باحتمال وجود مشكلات ⁠في أجهزة ⁠التوجيه المثبتة في ولايتي أركنسو وتكساس.

وأكد دافي "نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل ⁠كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المُثبِّت التابع لشركة إل.ثري.هاريس، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو العطل".

وقالت إل.ثري.هاريس إنها تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وإنها "تدعم إدارة ‌الطيران الاتحادية في تحقيقاتها لفهم الملابسات التي أدت إلى توقف الرحلات الجوية ​في بلادنا يوم 13 نوفمبر".

وأشارت الشركة إلى إكمال أكثر من 70 بالمئة من عملية تحويل اتصالات المجال الجوي المخطط لها من الأسلاك النحاسية القديمة إلى نظام الألياف الضوئية.