الشرطة الفرنسية تحتجز أكثر من 200 شخص خلال احتجاجات

احتجزت الشرطة الفرنسية 219 شخصاً خلال احتجاجات خرجت أمس السبت تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم، وذلك وفقاً لوزارة الداخلية.

وجرى تسجيل حوادث في عدة مدن، من بينها مارسيليا وجرونوبل وليون، حيث أضرم محتجون النار في حاويات القمامة وألقوا أشياء باتجاه عناصر الشرطة.

وقالت الوزارة إن الوضع ظل تحت السيطرة بشكل عام.

وتظاهر نحو 106 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، فيما احتشد 24 ألف شخص في شوارع باريس وحدها.

وبلغ إجمالي الفعاليات الاحتجاجية 137 فعالية، بحسب البيانات الرسمية، بينما قدر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو 200 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة أن عدد المشاركين في احتجاجات اليوم كان أقل مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الماضي، التي شهدت مشاركة 146 ألف شخص على مستوى البلاد.