أمريكا.. إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية

توقع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن لا تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية ​قبل وقت متأخر من اليوم الأحد، مع تعافي نظام الطيران تدريجيا من توقف للرحلات على مستوى البلاد قال مسؤولون إنه نجم عن أعمال صيانة ‌اعتيادية سارت على نحو خاطئ.

وبحلول الساعة ​6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2345 بتوقيت جرينتش)، ألغت شركات الطيران يوم السبت أكثر من 6150 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 7300 رحلة أخرى، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمرا بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

وقال فلايت أوير إن أكثر من 530 رحلة كان مقررا تسييرها اليوم الأحد ألغيت بالفعل.

وأكد مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر من ⁠اليوم. وقدم اعتذاره عن هذا الاضطراب، مضيفا أن النظام لا يزال مستقرا.

وأصدرت الإدارة يوم الجمعة قرارا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريبا لمدة خمس ساعات تقريبا. وكان ذلك أطول توقف للرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 وأحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفعت هذه المشكلة البيت الأبيض إلى عقد اجتماع طارئ في غرفة العمليات يوم الجمعة، كما بدأت وكالات اتحادية جهودا حثيثة لتحديد ما ‌إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني. لكن وزير النقل شون دافي قال إن المشكلة تعود إلى قيام شركة إل.ثري.هاريس، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية.

وأضاف في مؤتمر صحفي "نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من ‌المثبت التابع لشركة إل.3..هاريس، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل".

وقالت إل.ثري.هاريس ‌إنها تتعامل مع المشكلة بجدية وتدعم إدارة الطيران الاتحادية في تحقيقها. وانخفضت أسهمها بنحو أربعة بالمئة في أحدث تعاملات بعد إغلاق السوق يوم الجمعة.