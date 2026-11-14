ترامب وشي وبوتين يعقدون اجتماعاً ثلاثياً في الصين

يعتزم دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ عقد اجتماع ثلاثي هو الأول من نوعه الذي يجمع بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، وفق ما أفاد البيت الابيض أمس الجمعة، وذلك على هامش مشاركتهم في قمة تستضيفها مدينة شنغن الصينية الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب سيطرح خلال المحادثات الثلاثية الخميس مسألة تقليص الترسانات النووية، مشيرين إلى أنه من المرجح أن يبحث حرب إيران، لكنه لن يتطرق إلى الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، للصحافيين بأن القادة الثلاثة سيلتقون على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في المدينة الواقعة جنوب الصين.

وقالت ويلز "أوضح الرئيس أنه سيناقش، من بين موضوعات أخرى، مسألة خفض الأسلحة النووية في العالم. هذا الانتشار، باعتقاد الرئيس ترامب، يشكل خطورة بالغة".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته خلال مكالمة هاتفية مع صحافيين "أعتقد ان الرئيس ينوي التحدث عن إيران خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيجمعه بكل من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين".

أضاف أن واشنطن لديها "مسار مختلف تماما" للمفاوضات مع كييف وموسكو بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، في إشارة إلى المحادثات التي أجراها مبعوثان أمريكيان في الأيام الأخيرة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأردف "الصين ليست في الحقيقة جزءا من هذا المسار، لذا لا يبدو من المناسب إجراء نقاش حول أوكرانيا هناك".

وسيرافق ترامب في رحلته إلى الصين إيلون ماسك، رئيس شركتي "تسلا" و"سبايس إكس"، لكنه لن يشارك في الاجتماع مع شي وبوتين.

كما سيعقد ترامب الخميس غداء عمل واجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني هو الرابع بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى السلطة العام الماضي.

لكن من غير المقرر أن يعقد ترامب لقاء ثنائيا منفصلا مع بوتين.

واستبعد مسؤولون أن تُطرح مسألة استقالة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، على خلفية علاقته مع امرأة يُزعم أنها جاسوسة صينية، خلال اجتماعات ترامب مع شي.

وقال مسؤول أمريكي رفيع ثان "لا ينبغي في الواقع أن يكون للوضع المتعلق بشركة إنفيديا أي تأثير على الرحلة".

كما لم تخطط الولايات المتحدة لبحث ضوابط التصدير المتعلقة بتكنولوجيا الرقائق المتطورة، وهي الضوابط التي كانت في صلب فضيحة شركة إنفيديا.

أضاف المسؤول الثاني "نحن لا نتفاوض بشأن ضوابط التصدير الأمريكية. هذه مسائل تتعلق بالأمن القومي نطورها داخل الإدارة... ولا نتوقع أن تظهر على الإطلاق في أي من محادثاتنا مع الصينيين أثناء وجودنا هناك".

وسيغادر ترامب واشنطن الاثنين إلى الفلبين، حيث سيحضر الثلاثاء قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، قبل أن يتوجه إلى شنغن.