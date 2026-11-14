وحدة آسيان أمام اختبار وسط أزمة طاقة وصراعات تخيم على القمة

يبدأ وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اجتماعاتهم في مانيلا اليوم السبت، ​في الوقت الذي يسعى فيه التكتل الإقليمي إلى التوصل لتنسيق استجابة لارتفاع تكاليف الطاقة والتوتر الأمني واقتراب ظاهرة ‌النينيو، وهي تحديات قال الرئيس ​الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إنها تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية.

وقال ماركوس قبل انعقاد الاجتماعات التي ستترأسها الفلبين "خاصة في وقت نواجه فيه أزمات متعددة، من ارتفاع أسعار النفط إلى المخاوف الأمنية واقتراب ظاهرة النينيو، يتعين على آسيان أن تتصرف ككيان واحد... من المهم جدا أن نتحد ونجد خططا وحلولا لمعالجة هذه المشكلات".

وتستهل الاجتماعات مطلع أسبوع يشهد جهودا دبلوماسية تبلغ ذروتها في قمة آسيان المقررة من 15 إلى 17 نوفمبر، إذ سيجري قادة آسيان محادثات مع نظرائهم من ⁠القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان، ويناقشون قضايا واسعة النطاق تتراوح بين التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط وميانمار وبحر الصين الجنوبي وصولا إلى التلوث العابر للحدود.

ويأتي هذا التجمع في الوقت الذي تواجه فيه الفلبين وغيرها من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الواردات ارتفاع تكاليف الوقود، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على الأسر ‌والشركات وزاد من ضغوط التضخم. كما كشفت الأزمة عن حدود أمن الطاقة الإقليمي، إذ لا تزال المقترحات المتعلقة بإنشاء مخزون نفطي مشترك قيد الدراسة.

كما ستُعقد الأسبوع المقبل قمة حول "مجتمع آسيا الخالي من الانبعاثات"، وهو إطار عمل تقوده اليابان ويهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي والنمو ‌الاقتصادي والتخلص من الكربون في آن واحد.

واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيتواجد في ‌مانيلا لحضور القمة، هذا الأسبوع أن يأمر بشن ضربات عسكرية جديدة على إيران بعد مناشدات من عدة دول. وقدمت هذه التصريحات بعض الطمأنينة لأسواق الطاقة، على ‌الرغم من أن احتمال تجدد العمل العسكري وتعطيل إمدادات النفط لا يزال مصدر قلق للدول المستوردة للوقود.

أما بالنسبة للفلبينيين العاديين، فقد كان تأثير الصراع أكثر إلحاحا.

وقبل انعقاد الاجتماعات، ​ناشد ليتو ألبينو، وهو سائق ‌يبلغ من العمر 50 عاما، ترامب المساعدة ​في إنهاء الصراع، قائلا إن العمال العاديين يتحملون عواقب حرب ⁠لم يكونوا طرفا فيها.

وقال إن الصراع الخاص بإيران أجبره على العمل لساعات أطول مقابل أجر أقل، وبما أن لديه ثلاثة أطفال ونفقات منزلية يجب تغطيتها، فإن ارتفاع تكاليف الوقود جعل إعالة أسرته أمراً متزايد الصعوبة.

وأضاف "لا أحد يربح حقا في الحرب. إن الفقراء ​والمهمشين أمثالنا هم الذين يعانون ⁠أكثر من غيرهم".

اختبار ميانمار

وستمثل ⁠ميانمار أيضا اختبارا لقدرة آسيان على الحفاظ على موقف موحد بشأن الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في 2021.

وقال دومينيك خافيير إمبريال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلبينية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن من المتوقع أن يراجع القادة تنفيذ التوافق ⁠الخماسي للتكتل، وهو إطاره الرئيسي لمعالجة الأزمة. وأضاف أن قرارهم سينعكس في وثيقة تفاوضية ستصدر بعد القمة.

وقال إمبريال إن بحر الصين الجنوبي سيكون ضمن المناقشات مع الصين، وإن المفاوضات بشأن مدونة سلوك طال انتظارها اكتملت بنسبة 70 بالمئة تقريبا.

وأضاف أن هذه النسبة تمثل التقدم الإجمالي في المفاوضات، وليس نسبة النص التي تم الاتفاق عليها.

وبخلاف الاجتماعات الدبلوماسية، من المتوقع أن تثير زيارة ترامب احتجاجات من عمال وطلاب وجماعات يسارية تطالب بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإلغاء "باكس سيليكا" ‌التي تقودها الولايات المتحدة.

وستكون ميانمار أيضا ضمن الاحتجاجات المقرر تنظيمها خلال القمة، إذ يطالب نشطاء بأن تحافظ آسيان على استبعاد قائد الانقلاب الذي أصبح رئيسا، مين أونغ ​هلاينغ، من اجتماعات القادة.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي في انقلاب 2021، مما أشعل حربا أهلية تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها أودت بحياة 100 ألف شخص ودفعت أكثر من 3.5 ملايين للنزوح.

وتلقى جيش هلاينغ دعما من الصين والهند وروسيا. وحظيت إدارته باعتراف دولي متزايد في الأشهر القليلة الماضية، مع استئناف بعض دول آسيان ​التواصل معها وإجراء مسؤولين أمريكيين محادثات سرية، بينما ‌تتراجع إدارة ترامب عن سنوات من العزلة.