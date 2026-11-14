الإمارات تتصدر خليجياً في تمثيل المرأة بالمناصب الدبلوماسية العليا

لم تعد صورة المرأة الإماراتية في العمل الدبلوماسي مقتصرة على المشاركة في السلك الدبلوماسي، إذ تكشف بيانات جديدة عن ارتفاع حضورها في واحد من أعلى مستوياته، وهو منصب السفير وتمثيل الدولة أمام العواصم والمنظمات الدولية.

فقد تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب سفارية خلال عام 2026، بعدما بلغت حصتهن 13% من سفراء الدولة، وفق مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2026 الصادر عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

ويأتي ذلك في وقت لم يتجاوز فيه المتوسط الخليجي للدول الست مجتمعة 6%.

الأهم في الرقم الإماراتي أنه لا يقدم لقطة لعام واحد، فالمسار الذي يوثقه المؤشر منذ نسخته الأولى يرسم تحولاً تدريجياً على امتداد ثماني سنوات.

كانت حصة النساء بين سفراء الإمارات 7% في 2018، وارتفعت إلى 7.9% في 2021، ثم 10.9% في 2022 و12.5% في 2023. وبعد تسجيل 11.5% في 2024، وصلت النسبة إلى 13% في 2025، واستقرت عند المستوى نفسه في 2026.

أي أن الإمارات أضافت 6 نقاط مئوية إلى نسبة تمثيل المرأة منذ 2018، وهو ما يصنفه المؤشر ضمن «التقدم المعتدل» طويل المدى.

كيف جُمعت هذه الأرقام؟

وتستند هذه النتائج إلى قاعدة بيانات أنشأتها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تضم أكثر من 12 ألف تعيين في مناصب سفارية حول العالم.

ووفق المنهجية المنشورة مع المؤشر، أعد الباحثون سجلاً لكل دولة عضو في الأمم المتحدة يتضمن أسماء السفراء المقيمين والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك والدول التي يعملون فيها.

وجُمعت بيانات نسخة 2026 خلال أكتوبر الماضي.

واعتمد فريق البحث بصورة أساسية على المعلومات العامة المنشورة في المواقع الرسمية لوزارات الخارجية، وصفحات السفارات، وقوائم الدول في موسوعة «Europa World Year Book»، مع الاستعانة في حالات محدودة بقواعد بيانات ومؤشرات أخرى للتحقق من موثوقية المعلومات.

كما أن مفهوم «السفير» في الدراسة محدد بدقة، إذ تشمل البيانات السفراء المقيمين في دول أخرى، والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والمفوضين السامين من ذوي الرتبة السفارية في دول الكومنولث.

ولا تشمل السفراء غير المقيمين أو القناصل والقناصل العامين والقائمين بالأعمال والسفراء المتخصصين في ملفات محددة أو السفراء المتقاعدين.

وهذه المنهجية مهمة عند قراءة النسبة الإماراتية، لأنها تعني أن رقم 13% لا يشير إلى نسبة النساء في السلك الدبلوماسي الإماراتي بأكمله، وإنما تحديداً إلى حصتهن ضمن المناصب السفارية التي يشملها تعريف المؤشر.

صدارة خليجية

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجياً بنسبة 8%، تلتها السعودية بـ5%، ثم قطر بـ4%، فيما بلغت النسبة 3% في كل من البحرين والكويت.

وباحتساب الدول الست مجتمعة، بلغت حصة النساء بين السفراء الخليجيين 6% في 2026.

وتأتي هذه الأرقام ضمن مشهد إقليمي لا يزال يسجل مستويات منخفضة مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

فالمنطقة العربية سجلت متوسطاً قدره 11%، دون تغير عن العام الماضي، فيما وصلت النسبة إلى 31% في الأمريكتين و28% في أوروبا و23% في أفريقيا خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و13% في آسيا.

المسألة تتجاوز عدد السفيرات

ويربط التقرير أهمية هذه الأرقام بسؤال أوسع حول موقع المرأة في صناعة السياسة الخارجية وعمليات السلام.

وهنا ينتقل المؤشر من بياناته الخاصة إلى مصادر أممية خارجية، مستشهداً ببيانات منشورة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والأمم المتحدة تشير إلى أن النساء شكّلن في 2024 نحو 7% فقط من المفاوضين و14% من الوسطاء و26.6% من الموقّعين في عمليات السلام.