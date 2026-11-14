أمريكا.. مجلس الشيوخ يحاصر ماسك بملف ستارلينك في أوكرانيا

ذكرت وول ستريت جورنال يوم أمس ​الجمعة أن عضوين ديمقراطيين بمجلس الشيوخ قالا لإيلون ‌ماسك في رسالة ​إن عليه الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بالقيود التي فرضتها شركة سبيس إكس على استخدام أوكرانيا لخدمتي الأقمار الصناعية ستارلينك وستارشيلد.

تقول القوات الأوكرانية إن ستارشيلد، وهي النسخة العسكرية من ستارلينك، ضرورية للاتصالات على الخطوط الأمامية وعمليات ⁠الطائرات المسيرة في دفاعها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.

لكن مسؤولين أوكرانيين اشتكوا في منتصف أكتوبر من تقييد الخدمة دون تفسير أو إنذار، مما حد ‌من قدرة الجيش على تنفيذ مهام ضربات معقدة ضد القوات الروسية وأبطأ الطائرات المسيرة الاعتراضية المستخدمة لإسقاط الطائرات المسيرة الروسية ‌المهاجمة.

ونقل التقرير عن عضوي مجلس الشيوخ جين ‌شاهين وكريس كونز قولهما في الرسالة الموجهة إلى ماسك "القيود ‌التي فرضت في أكتوبر ‌ونوفمبر تثير احتمالا مقلقا بأن هذه الثغرات الأمنية لا تزال قائمة حتى داخل ​الأنظمة التي تعتمد ‌عليها الحكومة الأمريكية".

وأضاف ​التقرير أن المشرعين طلبا ⁠سجلات سبيس إكس منذ الأول من سبتمبر، بما في ذلك جميع المراسلات المتعلقة بستارلينك وستارشيلد في أوكرانيا، فضلا عن ​المراسلات ⁠بين ماسك وكبار ⁠مسؤولي سبيس إكس والبيت الأبيض والبنتاغون.

ونقلت الصحيفة عن شاهين وكونز قولهما إن القيود تثير "تساؤلات خطيرة" بشأن سيطرة سبيس إكس ⁠على أنظمة اتصالات ضرورية للأمن القومي، وانتقدا ما وصفاه بأنه "اتخاذ قرارات يتسم بالغموض".

وأفادت رويترز في أكتوبر بأن أمرا بتقييد خدمة ستارشيلد التي تستخدمها القوات الأوكرانية صدر من داخل البيت الأبيض. ونفى وزير الخارجية ماركو ‌روبيو لاحقا تلك الرواية، قائلا إن القرارات المتعلقة بوصول أوكرانيا إلى الخدمة متروكة ​لسبيس إكس وماسك.

وقالت أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر ذاته إن ستارلينك وستارشيلد يعملان بصورة طبيعية. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الخميس إن وحدات عسكرية أوكرانية سجلت ​مجددا اضطرابات في اتصالات ‌ستارشيلد.