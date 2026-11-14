رغم رفع حظر الإقلاع.. تأخر الرحلات المتجهة من أوروبا إلى أمريكا

قد يواجه المسافرون من دول أوروبية إلى الولايات المتحدة اليوم السبت تأخيرات، في أعقاب اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة الجوية الأمريكية.

وحثت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" شركات الطيران على إصدار إشعارات بتأخر الرحلات التي تعذر عليها الإقلاع في البداية.

كما أزالت "يوروكنترول" صباح السبت من موقعها الإلكتروني إشعارا يعلن التعليق المؤقت للرحلات المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

ورفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تعليق إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، الذي فرضته يوم الجمعة، بعد نحو أربع ساعات، كانت خلالها آلاف الرحلات قد أُلغيت، وتقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين.

ووفقا لتقارير إعلامية، اضطرت الطائرات القادمة إلى العديد من المطارات الأمريكية إلى الانتظار حتى تتوافر بوابات شاغرة، قبل أن يتمكن الركاب من النزول منها.

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للتأثير على الرحلات المقررة عبر المحيط الأطلسي من أوروبا يوم السبت، لكن من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة، نظرا لأن الطائرات وأطقمها الجوية أصبحت خارج مواقع تمركزها المعتادة، ما سيؤثر على قدرتها على تشغيل الرحلات اللاحقة وفقاً للجداول المحددة.

ووفقا لتقارير إعلامية وما ذكره مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت بعض الرحلات من الولايات المتحدة إلى أوروبا من الإقلاع مساء الجمعة، لأنها لم تتأثر بالتعليق.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن عدم استقرار أنظمة الاتصالات اللاسلكية والرادار دفع إلى تعليق إقلاع الطائرات على مستوى البلاد.