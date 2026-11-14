البيت الأبيض: ترامب سيتناول خفض الأسلحة النووية مع بوتين وشي

أكد البيت الأبيض أن الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب سيثير مسألة خفض الأسلحة النووية خلال اجتماع في الصين ‌هذا الأسبوع مع ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت أوليفيا ويلز المتحدثة باسم البيت الأبيض في اتصال مع صحفيين "سيناقش خفض الأسلحة النووية في العالم، التي يرى الرئيس ترامب أن انتشارها خطير جدا". وأضافت أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس في الصين.

أثار إصرار ترامب المتكرر على أن يركز الاجتماع غير المسبوق بين القادة الثلاثة ⁠على خفض الأسلحة النووية حفيظة الصين، التي تستضيف قمة تركز على التجارة والأعمال. ورفضت الصين محاولات لمناقشة الأسلحة النووية مع روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان أكبر مخزونات من هذه الأسلحة.

ومن المتوقع أن يلتقي بوتين وشي وترامب على هامش ‌منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في شنتشن. ويغادر ترامب يوم الاثنين في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى آسيا تشمل أيضا محطة في الفلبين.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب ‌بشأن القضية النووية "لا نتوقع التوصل إلى أي نوع من الاتفاقات".

وأضاف "هذا ‌موضوع صعب على الصين التعامل معه، لكننا نعتقد أن الوقت حان لأن ‌تتقدم الصين إلى طاولة الكبار، إن ‌صح التعبير، وأن تجري نقاشات ناضجة بشأن أمور ناضجة".

وأضاف المسؤول "هذه بداية لما نأمل أن يكون حوارا مثمرا ​في المستقبل".

وظلت بكين لسنوات تقاوم ‌الانخراط المباشر مع واشنطن ​بشأن برنامجها النووي، قائلة إن من الأنسب ⁠أن تتحدث روسيا والولايات المتحدة مباشرة بسبب ترسانتيهما الضخمتين.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس النووية المخزنة، تليها الولايات المتحدة ثم الصين. وانتهت ​هذا العام معاهدة ⁠الحد من الأسلحة ⁠الاستراتيجية الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

ولم يتضح ما إذا كانت روسيا أو الصين تعتزمان الانخراط في حوار مع ترامب بشأن خفض الأسلحة.