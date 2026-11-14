تصريحات ترامب تثير المخاوف.. كوبا ترفع جاهزيتها تحسباً لهجوم أمريكي

أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل يوم أمس الجمعة أن بلاده تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم عسكري أمريكي، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تفسيرها على نطاق واسع كتهديد.

وقال دياز كانيل: "نحن عازمون على صد أي محاولة لشن عدوان عسكري أجنبي على بلادنا".

لكنه شدد على أن كوبا دولة مسالمة ولا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وكان ترامب قد قال "أريد أن أنتهي من ملف كوبا قبل مغادرتي منصبي"، وذلك ردا على سؤال من مقدم البرامج الإذاعية هيو هيويت، يوم الخميس، عما إذا كان يفكر في التدخل العسكري من أجل "تحرير" كوبا.

وقال ترامب: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إنها تمر بظروف سيئة للغاية. إنها دولة فاشلة، سمّها ما شئت".

وتنتهي ولاية ترامب الرئاسية في يناير 2029.

وانتقد دياز كانيل التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين أمريكيين بشأن احتمال اتخاذ عمل عسكري ضد كوبا، دون أن يذكر ترامب بالاسم.

وأدلى الزعيم الكوبي بهذه التصريحات خلال فعالية بمناسبة يوم الدفاع الوطني في منطقة بويروس، جنوب العاصمة هافانا، بحضور كبار الضباط العسكريين وأعضاء الحزب الشيوعي ومسؤولين محليين.

وتجري كوبا مناورات عسكرية منتظمة واجتماعات لتنسيق شؤون الدفاع منذ العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا في يناير، والتي تم خلالها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

كما يقدم الجنود تدريبات عسكرية أساسية للمدنيين، في إطار استراتيجية الدفاع الكوبية المعروفة باسم "حرب الشعب بأكمله".

يذكر أن ترامب أثار بشكل متكرر احتمال التدخل العسكري الأمريكي في كوبا. في أكتوبر، وقبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ألمح إلى إمكانية توجه السفن الحربية الأمريكية العائدة من الحرب مع إيران إلى كوبا، والبقاء قبالة سواحلها، وقال إن القادة الكوبيين سيستسلمون عندئذٍ.