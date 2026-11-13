الاتحاد الأوروبي يختار 5 دول لتمثيله بمحادثات سلام أوكرانيا





أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة أن قادة ​التكتل اتفقوا على أن يتألف الفريق الأوروبي لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا من خمس قوى عسكرية ‌كبرى، وهي بريطانيا ​غير العضو في الاتحاد بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أشهر من التردد حول من سيتحدث باسم القارة.

وقال كوستا، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع القادة في دبلن "يجب أن تتحدث أوروبا بصوت واحد واضح وموحد في جميع المناقشات التي تحدد مستقبل أوكرانيا وأمن قارتنا. وهذا في النهاية جهد جماعي".

وذكر الكرملين اليوم ⁠الجمعة أن روسيا ستكون منفتحة على مشاركة الدول الأوروبية في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا إذا رأت أنها مستعدة للإسهام في عملية السلام. ودعا مسؤولون روس إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الهيكل الأمني لأوروبا قبل الخوض في تفاصيل إنهاء الحرب.

ووصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات الكرملين بأنها "اللعبة ‌القديمة نفسها"، وقال إن أوروبا والولايات المتحدة متفقتان على رسالة واضحة.

وأضاف ميرتس للصحفيين خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن "لن تكون هناك مناقشات بشأن أوكرانيا دون مشاركة (كييف)، ولا مناقشات بشأن أوروبا من دون ‌أوروبا. علاوة على ذلك، لا حاجة للحديث عن الهيكل الأمني لأوروبا، فهو ‌قائم بالفعل".

وقبل حربها لأوكرانيا عام 2022، طالبت روسيا بسحب قوات حلف شمال الأطلسي من الدول ‌التي انضمت إلى الحلف بعد عام ‌1997، وهو مطلب رفضه الحلف.

قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خلال زيارة إلى موسكو أمس الخميس إنه بدأ مناقشات مع ​الشركاء الأوروبيين بشأن الهيكل الأمني في ‌القارة.

وشارك ممثلون عن بريطانيا ​وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في محادثات بين ⁠روسيا وأوكرانيا استضافتها أبوظبي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أشارت موسكو وكييف إلى إحراز بعض التقدم، رغم عدم ظهور أي مؤشرات على تحقيق انفراجة في قضايا رئيسية مثل مسألة الأراضي.

وقال مسؤولون في ​الاتحاد الأوروبي إن ⁠من المرجح أن يكون ⁠ممثلو أوروبا في المحادثات المستقبلية هم مستشارو الأمن القومي من القوى العسكرية الخمس، بالإضافة إلى مندوبين من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وهو الهيئة التي تضم حكومات دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أيضا أن يكون حلف ⁠شمال الأطلسي ممثلا في هذه المحادثات.