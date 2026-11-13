البيت الأبيض والكونغرس يخوضان معركة السيطرة على الفواتير

في تقرير تحليلي نشرته شبكة «بوليتيكو» الأمريكية، تواجه القيادة الديمقراطية الجديدة في الكونغرس اختباراً سياسياً عسيراً ومبكراً عُرف بـ«لحظة صدمة الأسعار»، وذلك بعد أن حققت فوزاً سياسياً واسعاً تعهدت خلاله للناخبين بخفض فواتير الطاقة والكهرباء عبر التوسع في قطاع الطاقة النظيفة. ويشير التقرير إلى أن رهان الحزب على معالجة أزمات تكلفة المعيشة من خلال التحول الأخضر قد يؤدي إلى ارتفاع الفواتير على المدى القصير قبل أن تنخفض في المستقبل البعيد، ما يضع الديمقراطيين في سباق محفوف المخاطر مع الوقت قبيل دخول دورة الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

يوضح التقرير أن generation (توليد الطاقة) لا تشكل سوى نحو نصف الفاتورة التي يدفعها المستهلكون لشركات المرافق، بينما ترتبط النسبة الأكبر من التكاليف بأعباء أثقل وأبطأ سياسياً مثل توسيع شبكات النقل والتوزيع والصيانة. ونقلت بوليتيكو عن النائب الديمقراطي شون كاستن قوله إن هذه المشكلة لا يمكن حلها في دورة سياسية واحدة، في حين يرى خبراء مثل ترافيز فيشر من معهد كاتو أن التركيز على التوليد وحده لا يعالج جذر الأزمة.

وفي السياق ذاته، يواجه الديمقراطيون تحديات إضافية تتمثل في تزايد الطلب الهائل على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار المعدات الأساسية مثل المحولات الكهربائية بأكثر من 77 بالمئة مقارنة بعام 2021، فضلاً عن القفزة في الأسعار بالجملة في أسواق مثل شبكة «بي جي إم» التي شهدت زيادة بنسبة 42.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية، حظيت هذه الأزمة بتغطية واسعة ومتباينة؛ إذ ركزت وسائل الإعلام المحافظة ومراكز الفكر المعارضة على إبراز ما وصفته بـ«فجوة الوعود»، محذرة من أن سياسات الديمقراطيين المتسرعة لفرض التحول الأخضر وتمرير مشروع قانون الإصلاح التنظيمي في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى فتح شهية الإنفاق الرأسمالي وضخ مليارات الدولارات في مشروعات ستتحمل شركات المرافق والمستهلكون تكلفتها المباشرة عبر فواتير أعلى.

في المقابل، شددت وسائل الإعلام التقدمية والمنصات البيئية على ضرورة إيجاد حلول بديلة ومبتكرة مثل تفعيل أنظمة الطاقة الموزعة، وتقنيات الشبكات المتقدمة، وفرض رسوم تصاعدية على كبار المستهلكين كمراكز البيانات لحماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود وتجنب الانتكاسات الانتخابية المقبلة.

وبينما يؤكد مسؤولو الحزب الديمقراطي على غرار السيناتور براين شاتز أن الديمقراطية ليست عصا سحرية وأنهم لا يسيطرون سوى على فرع واحد من الحكومة وسط تحديات مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب والتعرفات الجمركية، يتفق المراقبون في الصحافة الأمريكية على أن الحكومة الفيدرالية تملك أدوات محدودة للغاية للتحكم الفوري في أسعار الكهرباء التي تحكمها في نهاية المطاف اعتبارات تكلفة البنية التحتية المعقدة.