الأمم المتحدة تشيد بالتقدم في التصدي لفيروس إيبولا

أشاد مسؤولو الصحة في الأمم المتحدة اليوم الجمعة بالتقدم المحرز في التصدي لفيروس إيبولا، لكنهم حذروا من أن المرض لا يزال ينتقل إلى مناطق أكثر خطورة وصعوبة في الوصول إليها بالكونغو.
وقال تشيكوي إيكويزو رئيس برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية "نرصد بالفعل بوادر مشجعة"، وعزا ذلك إلى انخفاض عدد الحالات في المناطق التي كانت في السابق بؤرا ساخنة للمرض، مثل بونيا ونيزي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف "التحدي الأكبر الذي تواجهه جهود الاستجابة في الوقت الراهن هو تزايد انعدام الأمن".