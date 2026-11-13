الأمم المتحدة تشيد بالتقدم في التصدي لفيروس إيبولا

أشاد ‌مسؤولو الصحة ​في الأمم المتحدة اليوم الجمعة بالتقدم المحرز في التصدي لفيروس ⁠إيبولا، لكنهم حذروا من أن المرض لا يزال ‌ينتقل إلى مناطق أكثر خطورة ‌وصعوبة في الوصول إليها ‌بالكونغو.

وقال تشيكوي ‌إيكويزو رئيس ‌برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة ​الصحة ‌العالمية "نرصد ​بالفعل بوادر ⁠مشجعة"، وعزا ذلك إلى انخفاض ​عدد ⁠الحالات في ⁠المناطق التي كانت في ⁠السابق بؤرا ساخنة للمرض، مثل بونيا ونيزي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف "التحدي ‌الأكبر الذي تواجهه جهود ​الاستجابة في الوقت الراهن هو تزايد انعدام الأمن".