فضيحة ثالثة "غير مؤثرة" لجنسن هوانغ!

بعد يوم من استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، تكشفت علاقة ثالثة أقامها مع موظفة في الشركة، بدون أن تكشف التقارير عن هوية المرأة. لكن هذه العلاقة الثالثة لن تؤثر على مسيرته، لأنها ببساطة انتهت! وبالتالي العلاقة الثالثة لن تكون لها تداعيات على مسيرته المهنية بقدرما تعمق الحرج في سيرته الشخصية.

لم تعد التطورات المحيطة بجنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، مجرد قضية شخصية تتعلق بحياته الخاصة، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن علاقة عاطفية ثالثة، في تطور يضع واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم أمام أزمة قيادية ومؤسسية قد تمتد تداعياتها إلى أسواق الأسهم وقطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله.

وجاء الكشف الجديد، الذي أوردته وكالة «رويترز» استناداً إلى مصادر مطلعة، ليضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة التقارير المتعلقة بعلاقات هوانغ الشخصية، بعدما سبقت الإشارة إلى علاقتين أخريين، إحداهما مع أليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بتحقيقات تتعلق باشتباه السلطات الأميركية في صلات استخباراتية صينية، والأخرى مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لقطاع الرعاية الصحية.

وبحسب التقرير، فإن العلاقة الثالثة المزعومة كانت مع موظفة أخرى في الشركة، لم تكشف الوكالة عن هويتها. ولم يصدر تعليق رسمي من إنفيديا أو الأطراف المعنية بشأن المعلومات الجديدة حتى وقت نشر التقرير.

لكن أهمية التطور لا تكمن في تفاصيل الحياة الخاصة لهوانغ بقدر ما تكمن في انعكاساته على صورة الشركة واستقرارها الإداري، خصوصاً أن الرجل لم يكن مجرد رئيس تنفيذي تقليدي، إنما مثّل على مدى أكثر من ثلاثة عقود الوجه الأبرز لإنفيديا، والمهندس الرئيسي لتحولها من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى قوة عالمية تقود ثورة الذكاء الاصطناعي.

قلق في البورصة

كان الأثر الأكثر مباشرة للأزمة انعكاسها على أداء سهم إنفيديا، الذي تعرض لضغوط بيعية متزايدة مع تصاعد التقارير وتنامي حالة عدم اليقين بشأن مستقبل القيادة.

ووفقاً للتقارير المنشورة، تراجع السهم بنحو 5.5% خلال تعاملات 12 نوفمبر، فيما تجاوزت خسائره 30% مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة مطلع أكتوبر، وسط تقلبات حادة وتراجع في القيمة السوقية للشركة.

وزادت الضغوط بعدما أعلن هوانغ تنحيه عن منصبه، في خطوة أنهت مسيرة قيادية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود منذ تأسيس الشركة عام 1993.

وعين مجلس الإدارة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، بالتزامن مع بدء البحث عن قيادة دائمة جديدة.

وتكمن المعضلة أمام المستثمرين في أن هوانغ لم يكن مجرد مدير يمكن استبداله بسهولة، ولكنه كان شخصية محورية في رسم استراتيجية الشركة، وإدارة علاقاتها مع كبرى شركات الحوسبة السحابية ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دوره في تحديد اتجاهات المنتجات والاستثمارات المستقبلية.

ومن ثم، فإن رحيله يثير تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على المحافظة على الزخم التجاري والتكنولوجي الذي حققته إنفيديا.