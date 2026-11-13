"التنين الطائر".. وحش جوي ياباني وصل في الوقت الخطأ

كانت طائرة استثنائية بكل المقاييس، جمعت بين السرعة والمتانة والقدرة على المناورة، وصُممت لتكون واحدة من أقوى قاذفات الجيش الإمبراطوري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها، رغم إمكاناتها الكبيرة، وصلت إلى ساحات القتال في وقت كانت فيه موازين الحرب قد حُسمت تقريباً لصالح الحلفاء، إنها قاذفة ميتسوبيشي Ki-67 هيريو (Hiryu)، التي حملت اسم "التنين الطائر"، وعرفتها استخبارات الحلفاء بالاسم الرمزي "بيغي" (Peggy).

بدأت قصة الطائرة في 17 فبراير 1941، عندما كلف الجيش الياباني شركة ميتسوبيشي بتطوير قاذفة ثقيلة جديدة تحل محل طائرة ناكاجيما Ki-49، وكان التصور العسكري الياباني آنذاك يركز على احتمال اندلاع مواجهة مع الاتحاد السوفييتي، ما فرض الحاجة إلى طائرة سريعة، قوية التسليح، وقادرة على تحمل أضرار المعارك.

تولى المهندس هيسانوجو أوزاوا قيادة فريق التصميم، الذي قدم طائرة حلقت للمرة الأولى في 27 ديسمبر 1942. وزُوّدت بمحركين شعاعيين من طراز Mitsubishi Ha-104، بقوة 1900 حصان لكل منهما، ومزودة بدروع لحماية الطاقم وخزانات وقود ذاتية الإغلاق، وهي تجهيزات عكست اهتماماً غير معتاد في التصميمات اليابانية آنذاك بقدرة الطائرة على البقاء بعد التعرض لإصابات قتالية.

بلغت سرعتها القصوى نحو 537 كيلومتراً في الساعة، واستطاعت التحليق على ارتفاع يقارب 6090 متراً، مع قدرة جيدة على المناورة والتحكم، ورغم تصنيفها قاذفة ثقيلة، فإن حمولتها لم تكن ضخمة، إذ حملت عادةً نحو 500 كيلوغرام من القنابل، بحد أقصى يصل إلى 800 كيلوغرام، وهو ما جعلها أقرب إلى القاذفات الأمريكية المتوسطة ذات المحركين.

ولم تقتصر قدراتها على القصف التقليدي، ففي تحول لافت، قرر الجيش الياباني بعد أيام قليلة من رحلتها التجريبية تجهيز 100 طائرة بحوامل لإطلاق الطوربيدات، لتتحول القاذفة البرية إلى سلاح قادر على مهاجمة السفن الحربية. ونجحت التجارب، حتى أصبحت الطائرات المنتجة لاحقاً قادرة على حمل طوربيد أسفل جسمها، كما حصلت البحرية اليابانية على مجموعة منها وشغّلتها تحت اسم "ياسوكوني".

معارك بحرية وخسائر قاسية

رغم نجاح التصميم، تأخر دخول هيريو الخدمة الفعلية حتى صيف 1944، بينما جاء ظهورها القتالي الأول في أكتوبر من العام نفسه، خلال المعارك الجوية قبالة جزيرة فورموزا، المعروفة حالياً بتايوان.

شاركت طائراتها في هجمات بالطوربيدات ضد القوات البحرية الأمريكية، في محاولة لوقف تقدم حاملات الطائرات التابعة للأدميرال ويليام هالسي، وأعلنت طوكيو آنذاك إغراق 11 حاملة طائرات أمريكية وسفينتين حربيتين، لكن الوقائع كانت مختلفة تماماً، إذ اقتصرت الإصابات المؤكدة على الطرادين الأمريكيين "كانبيرا" و"هيوستن"، اللذين تعرضا لأضرار بالغة، قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من قطرهما إلى بر الأمان.

في المقابل، تكبدت اليابان خسائر جوية فادحة، بلغت 312 طائرة وفق اعترافاتها، بينما تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي كان أكبر، وأثبتت المواجهة أن امتلاك طائرة جيدة لا يكفي لتحقيق النصر.

من قاذفة إلى مقاتلة اعتراضية

لم يتوقف تطوير هيريو عند مهام القصف والطوربيدات، بل اتجه الجيش الياباني إلى تحويلها إلى مقاتلة اعتراضية لمواجهة القاذفات الأمريكية B-29 Superfortress التي بدأت مهاجمة اليابان من قواعدها في جزر ماريانا.

وجاءت النسخة الجديدة تحت اسم Ki-109، مزودة بمدفع عيار 75 ملم في مقدمة الطائرة، مستوحى من مدفع الجيش المضاد للطائرات من النوع 88.

وكان الهدف إسقاط القاذفات الأمريكية من مسافة تتجاوز مدى أسلحتها الدفاعية، إلا أن الطائرة واجهت صعوبة في اللحاق بقاذفات B-29 التي تفوقت عليها في السرعة والارتفاع، كما حدّ نقص الذخيرة، التي لم تتجاوز 15 قذيفة، من فاعليتها.

وصُنعت نحو 22 طائرة إنتاجية من هذا الطراز، دون تسجيل إسقاطات مؤكدة لقاذفات B-29.

من القصف إلى الهجمات

ومع تدهور الموقف العسكري الياباني، اتخذ استخدام هيريو منحى أكثر يأساً، فقد حُوّلت بعض الطائرات إلى نسخ مخصصة للهجمات الانتحارية، عُرفت باسم To-Go، بعد إزالة الأسلحة الدفاعية وتجهيزها بمتفجرات ثقيلة لتصطدم بأهداف الحلفاء.

كما ظهر تحويل أكثر تطرفاً باسم Sakura-dan، حمل شحنة متفجرة تزن نحو 2.9 طن داخل جسم الطائرة، في محاولة لإحداث أكبر قدر ممكن من الدمار عند الاصطدام، وشاركت طائرات من هذا النوع في هجمات قرب أوكيناوا عام 1945، لكن لا توجد إصابات مؤكدة يمكن نسبتها إليها.

واستمرت هيريو في تنفيذ مهام قتالية حتى نهاية الحرب، رغم تراجع أعدادها وتزايد خسائر أطقمها، وسط تفوق الحلفاء في الطائرات والرادارات والدفاعات الجوية.

طائرة متفوقة في حرب خاسرة

بلغ إجمالي إنتاج ميتسوبيشي Ki-67 نحو 698 طائرة وفق الأرقام الأكثر اعتماداً، بينما ترفع بعض المصادر العدد إلى 767 طائرة، ورغم تعدد استخداماتها وتطور تصميمها، لم تتمكن من تغيير مسار الحرب، كما لم تنجُ أي طائرة كاملة منها حتى اليوم.

وتبقى هيريو واحدة من أبرز المفارقات في تاريخ الطيران العسكري الياباني، فقد كانت قاذفة سريعة ومتينة، امتلكت إمكانات جعلتها قابلة للتحول إلى مقاتلة اعتراضية ومنصة لإطلاق الطوربيدات، لكنها دخلت المعركة في مرحلة لم تعد فيها التكنولوجيا وحدها قادرة على تعويض نقص الطيارين والموارد والتفوق الجوي للحلفاء.

كانت ميتسوبيشي Ki-67 هيريو الطائرة المناسبة، لكنها وصلت في الوقت الخطأ، فامتلكت اليابان سلاحاً متطوراً، عندما لم يعد لديها ما يكفي من القوة لاستغلاله.