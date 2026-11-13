ملوحاً بالتدخل العسكري.. ترامب يريد إنهاء ملف كوبا قبل مغادرة منصبه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أنه يريد "إنهاء ملف كوبا" قبل مغادرة منصبه.

وخلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، ورداً على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لــ "تحرير كوبا"، صرح ترامب بأنه يريد "إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه"، مؤكداً أنه "سيعتبر بالتأكيد" خيار التدخل العسكري.

وتابع ترامب: "نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أيًا كان ما تريد أن تسميها".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب في يناير 2029.

وفرضت الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلا عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 4ر9 ملايين نسمة.

وأعربت واشنطن عن توقعها بحدوث تحول في المسار السياسي والاقتصادي لكوبا، وابتعاد حكومتها عن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي الأمريكي.