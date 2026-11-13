عطل في مايكروسوفت يوقف خدمات حيوية حول العالم

تسبب انقطاع خدمة مايكروسوفت في اضطرابات في جميع أنحاء العالم يوم أمس الخميس، مما أدى إلى توقف العديد من خدمات الشركة عن العمل.

وقالت مايكروسوفت إنها "تسعى جاهدةً لاستكشاف جميع السبل للحد من التأثير" وأنها أعادت تشغيل الخوادم على أمل إعادة تشغيلها.

ومع ذلك، قالت الشركة إن الخوادم التي أعيد تشغيلها "قد تتوقف عن الاستجابة مرة أخرى بمجرد تلقيها حركة مرور".

وتابعت "نحن نحلل البيانات التشخيصية لتحديد سبب حدوث هذا السلوك".

وكانت منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك أوت لوك وكوبايلوت وتيمز، من بين الخدمات المتأثرة بالانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وأفاد موقع "داونديتكتور" بأن الانقطاع تم الإبلاغ عنه في 74 دولة ومنطقة خلال حوالي ساعة.

وقال الموقع في منشور على إكس: "بلغت البلاغات المتعلقة بأوت لوك وحدها ذروتها عند أكثر من ألفي ضعف مستواها الطبيعي".

وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك أنه تم إطلاعه على تفاصيل الانقطاع.

وتابع: "من وجهة نظر مايكروسوفت في هذه المرحلة، فإنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث إلكتروني".

وقال "إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع موقف مشابه إلى حد ما لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك حيث حدث خطأ في أحد التحديثات".

وفي نيوزيلندا، تأثرت المؤسسات الحكومية والشركات، واضطرت إلى العودة إلى أساليب العمل اليدوية. وأعلنت هيئة الهجرة النيوزيلندية أنها أوقفت مؤقتا معالجة جميع طلبات التأشيرات.

وفي كندا، أعلنت مؤسسة "يونيتي هيلث تورونتو" حالة "الرمز الرمادي" بسبب الانقطاع. ويتم اللجوء إلى هذا الرمز عند حدوث فقدان أو عطل في البنية التحتية. وأوضحت المؤسسة أن نظام البريد الإلكتروني الخاص بها تعطل، لكن رعاية المرضى والمقيمين لم تتأثر. "تظل مستشفياتنا آمنة ومفتوحة لتقديم الرعاية".